Bakanlık acı haberi duyurdu: 1 şehit, 2 yaralı

Terörle mücadelede acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı, bir askerimizin şehit olduğunu iki askerimizin ise yaralandığını duyurdu. MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde bir üs bölgemize terör örgütü tarafından güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.

*Yaralı silah arkadaşlarımız derhal hastaneye tahliye edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.

AMASYA’YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehidin acı haberi, Amasyanın Hacılar Mahallesinde yaşayan ailesine verildi. Şehadet haberinin ardından Gökçe ailesinin oturduğu apartmana ve sokağa Türk bayrakları asılırken, yakınları taziyeye geldi.

Şehit askerin cenazesi, yarın Amasyanın Beldağ Mahallesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

AKAR’DAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Uzman Onbaşı Gökçe için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar mesajında, “Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadelerine yer verdi. İHA

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