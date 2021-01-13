Barajlardaki doluluk oranı artıyor: 5 günde yüzde 5’ten fazla artış

İstanbul 2020 yılında en kurak yıllarından birini yaşadı. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 19.16’ya kadar düştü. Son 5 gündür etkili olan yağmur barajlara büyük oranda katkı sağladı. Cumartesi sabahı yüzde 19.16 olan doluluk oranı bu sabah yüzde 24.66 olarak ölçüldü.

Yağışların Ocak ayı boyunca süreceğini ifade ediyor. Cuma gününden itibaren başlayacak kar yağışıyla barajlardaki doluluk oranının artacağı kaydediliyor.

GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

Gün gün İstanbul’daki barajlarda artış işe şu şekilde gerçekleşti:

9 Ocak : 19.16

10 Ocak : 19.56

11 Ocak : 21.13

12 Ocak : 22.10

13 Ocak : 24.66

BARAJLARDA DOLULUK ORANI

Barajların tek tek doluluk oranı ise şu şekilde;

Ömerli barajı: yüzde 19,74

Pabuçdere barajı: yüzde 12,99

Sazlıdere barajı: yüzde 6,55

Büyükçekmece barajı: yüzde 23,88

Alibey barajı: yüzde 35,51

Terkos barajı: yüzde 27,12

Kazandere barajı: yüzde 24,60

Elmalı barajı: yüzde 29,87

Darlık barajı: yüzde 46,17

Istrancalar barajı: yüzde 94,23