Başbakan’ı dolandıran sahte general

Kafkasya'dan göç eden Çerkes kökenli bir ailenin çocuğuydu Selçuk Parsadan… Babası Sabahattin Parsadan da Kadıköy İlçe Emniyeti'nde polisti. Baba Parsadan, emekli olunca dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in gönüllü yakın korumalığını üstlendi. Aynı dönemde sahte balolar düzenleyip davetiye de satıyordu.

1952'de doğan Selçuk Parsadan da adeta babasının izinden gitti. Parsadan askerlik sonrasında Galatasaray'da basketbol oynadı. 1983 seçimleri öncesinde ise Halkçı Parti'ye üye oldu. Hedefi önce Beyoğlu İlçe Başkanlığı sonra da milletvekilliğiydi. Sinema ve sahne sanatçıları ile ilişki kurup menajerliklerini üstlendi. İlk işi, sanatçı isimlerini kullanıp devlet büyüklerini aramak ve hayali organizasyonlar için sanatçılar adına para koparmak oldu.

5 AY SONRA ANLAŞILDI

Selçuk Parsadan, 2 Kasım 1995'te ise yüzyılın dolandırıcılığını gerçekleştirdi. Emekli Orgeneral Necdet Öztorun adıyla Başbakan Tansu Çiller'i aradı. Seçimde subay arkadaşlarıyla birlikte ‘Kemalistler Derneği' olarak çalışacaklarını söyledi. Maddi sıkıntılarını aşmak için de 5.5 milyar lira istedi. Çiller inanmıştı, para kısa süre sonra ‘Örtülü Ödenek'ten Parsadan'ın yanında çalışan kadına elden teslim edildi. Olayın dolandırıcılık olduğu üzerinden 5 ay geçtikten sonra anlaşıldı. Parsadan aranmaya başlandı. Balıkesir'in Altınoluk beldesinde saklanırken gazeteci Emin Çölaşan'ı aradı ve örtülü ödeneği nasıl dolandırdığını anlattı. Çölaşan, 12 Mayıs günü olayı yazınca skandal ortaya çıktı. Parsadan 10 gün sonra yakalandı. 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. Diğer dolandırıcılık olaylarından 5 yıl daha hapis cezası aldı.

İNFAZDAN YARARLANDI

Afyon Cezaevi'nde yatarken Sabancı suikasti sanığı Mustafa Duyar'ın öldürüldüğü olayda yaralandı. Toplam 11 yıllık cezası vardı ama infaz yasasından yararlanıp 4 yıl 8 ay sonra tahliye edildi.

Parsadan, boğaz köprüsünü satan Sülün Osman'dan da Amerikalı subay kılığına girip dolar vurgunları yapan ve geçen günlerde hayatını kaybeden ‘Raki' lakaplı Güney Zobu'dan da büyük oynadı. 2001 yılında cezaevinden çıktı Parsadan. 2006 yılında ise kanser hastalığına yakalanıp İstanbul'da yaşamını yitirdi.

PARAYI CANTA İÇİNNDE ALMIŞ

Gazeteci Emin Çölaşan, Parsadan'la görüşmesini şöyle anlattı: “1996 yılının mayıs ayıydı. Gazetedeyken telefonum çaldı. Santraldeki arkadaşım, hattaki kişinin örtülü ödeneği dolandırıp Tansu Çiller'den para aldığını söylediğini aktardı. Telefondaki kişi kendisini Selçuk Parsadan olarak tanıttı. ‘Emekli Orgeneral Necdet Öztorun adıyla Tansu Çiller'i aradım, çok sayıda subay ve ailesinin seçimlerde kendisine oy vermesi için öncülük edeceğimi ancak maddi sıkıntılar olduğunu aktarıp 5.5 milyar lira istedim. Tansu Çiller, memnun oldu ve katkıda bulunacağını söyledi.

KUMARDA YEMİŞ

Bir süre sonra özel kalemden arandım, yanımda çalışan kadını Başbakanlığa gönderdim. Para, çanta içinde teslim edildi. Parayı alıp kaçtım, şimdi aranıyorum' dedi. Kendisini, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Necdet Seçkinöz'ün de tanıdığını söyledi. Seçkinöz'ü aradım, ‘Aman uzak durun, o büyük bir dolandırıcıdır' dedi. Ertesi gün “Kim bu S.P. örtülü ödenek ve Çiller dolandırıldı mı' diye bir yazı yazdım. Başbakan Özel Kalem Müdürü Akın İstanbullu açıklama yapıp olayı doğruladı. Dolandırıcılık ortaya çıktı. Parsadan yakalandı, parayı kumarda yemişti.”

Ortaya çıkmayan işleri de vardı

Selçuk Parsadan'ın amacı milletvekili olmaktı. Bunun için Necdet Calp başkanlığındaki, Halkçı Parti saflarına katıldı. Dönemin HP Genel Sekreteri Yılmaz Hastürk Sözcü HaftaSonu'na, “Beyoğlu ilçeye kaydolmuş, Genel Merkez'e gelip gidiyordu, ilçe başkanlığına aday olacaktı. Hakkında gelen haberler ve tavırlarından kuşkulandık, parti içinde sivrilmesini engelledik. Dolandırıcı olduğu yönünde bir kanaat oluştu. 10 yıl sonra Başbakanı dolandırdı, ortaya çıkmayan işleri de vardı” dedi.