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Bayram için sağanak uyarısı: 3 gün etkileyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurttaki bunaltıcı sıcaklar etkisini sürdürecek. Bayramın ikinci gününden itibaren İstanbul dahil olmak üzere yurdun kuzey kesimlerinde yağış bekleniyor. Sağanak yağış Kurban Bayramı'nın ikinci ve üçüncü gününde de kendini gösterecek.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:45, 19/07/2021
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Bayram için sağanak uyarısı: 3 gün etkileyecek

Meteoroloji’nin tahminlerine göre bayramın ikinci ve üçüncü gününde yurdun kuzey kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklıklarında birkaç derecelik düşüş beklense de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ BUNALTICI SICAK ETKİLEYECEK

Tahminlere göre bayramın birinci gününde yağış beklenmiyor. Bunaltıcı sıcaklarla geçecek olan Kurban Bayramı’nın birinci gününde en yüksek sıcaklık Batman’da 45 derece olarak ölçülecek. Ankara’da 39, İstanbul’da 32, İzmir’de 31 derecelik bir hava bekleniyor.

İKİNCİ GÜNDEN İTİBAREN YAĞIŞLAR BAŞLIYOR

Bayramın ikinci günü yurdu etkilemeye başlayacak olan yağışlar Marmara’nın kuzeyi ve Karadeniz kıyıları boyunca kendini gösterecek. İstanbul dahil tüm kuzey şehirlerinde 3 gün boyunca yağış bekleniyor.

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Yayınlanma Tarihi:08:44,