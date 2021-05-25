Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

Suç örgütü lideri Sedat Peker, Youtube üzerinden yayınladığı 7. videoda videoda, eski Başbakan ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın Venezüella’dan Türkiye’ye uyuşturucu sevkiyatını organize ettiği yönünde iddialarda bulunmuştu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker yayınladığı 7. videoda eski başbakan ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın Venezuela ziyaretlerine dikkat çekmiş, bu ülkeden yapılan uyuşturucu sevkiyatını Erkam Yıldırım’ın organize ettiğini iddia etmişti.

Kolombiya’da yakalanan 4 ton 900 kilo uyuşturucunun ardından güzergahın değiştirildiğini öne süren Peker şunları kaydetmişti: “Bu mal yakalandıktan sonra yeni bir güzergâh kurmak için Venezuela'ya kim gitti? Evet kim gitti? Eski başbakanımız sayın Binali Yıldırım'ın oğlu ErkamYıldırım bey. Bu senenin başında ocak ayında gitti 4 gün kaldı, şubat ayında gitti 4 gün kaldı. Karakas Limanı var oradan kuru yük gemileri direk Türkiye'ye gelebiliyor ama konteyner gemileri Dominik üzerinde durma yapıp o şekilde devam edebiliyor. Yani esas gelen kokainler Dominik üzerinde de çok yakalanmaya başlayacak. Yeni güzergâh burası.”

Söz konusu iddialara ilişkin olarak Binali Yıldırım yaptığı ilk açıklamada, “İddialar kesinlikle iftiradır, şiddetle reddediyoruz. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek tümüyle hakarettir, tümüyle reddediyoruz.” açıklamasını yaptı. Yıldırım, oğlunun Covid’le mücadele kapsamında test kiti, maske dağıtmaya gittiğini söylemişti.