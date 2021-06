Bugün Dünya Çevre Günü: İşte en güzel Dünya Çevre Günü mesajları…

Birleşmiş Milletler Örgütü 1972 yılında İsveç'in başkenti Stockholm'de 133 ülkenin katılımı ile düzenlediği zirvede, 5 Haziran'ın Dünya Çevre Günü olmasına oybirliği ile karar vermişti. Bu tarihten itibaren Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerde 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak çeşitlik etkinliklerle kutlanıyor.

EN GÜZEL ÇEVRE GÜNÜ MESAJLARI

– “Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur.”

– “Yarının doğası bugünden yaratılır.”

– “Doğa! En küçük bir çaba harcamadan ve mükemmel bir kusursuzlukla en basit maddeden son derece farklı şeyler yaratıyor; hepsinin üzerine de ince bir tül örtüyor. Yarattığı her bir parçanın kendine has özellikleri, her bir durumun ayrı açıklaması var ama sonuçta hepsi birlikte bir bütünü oluşturuyorlar.” (Goethe)

– “Doğaya hoyratça davranan toplumlara da insanlar arasındaki ilişkiler de hoyratça oluyorlar.” (John Bennet)

– “Yeryüzü basitçe insanoğlu için bir erzak deposu ve çöp kutusu değildir. Yeryüzünün felaketimiz pahasına gözardi ettiğimiz kendi gereksinimleri ve dinamiği vardır.”(Mary Mellor)

– “Toprağın dostlara ihtiyacı vardır; ona dostça davranalım!”

– “Her şeyin prensibi şudur; her şey sudan gelir ve tekrar suya döner.” (Milet`li Thales M.Ö. 650-560)

– “Çiçekler ki, güzelliğin simgesidir; yasamın, umudun ve sevincin ifadesidir. Çiçekler ki, gönüllerin dilidir; rengarenk, burcu burcu, sevgi, ask ve hatıralarla doludur.” (Ali Duran)

– “Orman yurdun öz evladı ormansız yok dünya tadı.” (Aşık Veysel)

– Yaşamak! Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim!”(Nazim Hikmet)

– Doğa insanların ihtiyacını karşılayacak bir kaynak topluluğu olarak görmek çevrenin yok olmasına davetiye çıkarmak demektir.

– “Kirli çevre insanin ruhunu kirletir, kirli ruhlar çevreyi kirletir.” (Aziz Nesin) – “Kıyamet kopmak üzere bile olsa, elinde bir fidan varsa, bu fidanı dikmemezlik etme.”

– “Bir ağaç dikersen, onun meyvelerinden her yiyen, sana sevap kazandıracak, gölgesinde oturan sana sevap kazandıracak, hatta onun tohumunu, meyvesini yiyen kuşlar bile sana sevap kazandıracak.”

– “İnsanlar doğaya karşı sorumluluk duymuyorlar. Doğayı korurlarsa, cezadan korktukları ya da menfaatleri gerektirdiği için koruyorlar.”

– “Bir nokta açıktır: Dünyamız emin ellerde değildir ” Yeni dünya düzeni” yeryüzünü ölüme mahkum etmiştir” (Peter F Drucker)

– “Bir ulusun gerçek zenginliği, ağaç örtüsüyle ölçülebilir” (Richard St Barbe Baker)

– “Doğru olduğunu düşündüğümüz şeyi yapmalıyız Çünkü eğer doğru şeyi yapmazsak, yanlış şeyi yapacağız ve iyileşmenin değil felaketin bir parçası olacağız” (Fritz Schumacher)