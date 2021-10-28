Bursa’da gazeteciye şantaj tutuklaması

Bursa’da bir iş insanına rüşvet, tehdit ve şantaj yaptığı iddiasıyla tutuklanan ve bir süre sonra da serbest kalan yerel gazete sahibi Necmi İnce, bu kez de Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden olumsuz haber yapmama karşılığında 5 milyon lira istediği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. İnce, şantaj ve tehdit suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Halil ATAŞ

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Bursa'da yerel gazete sahibi Necmi İnce, iddialara göre Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden, aleyhlerinde olumsuz haber yapmama ve köşe yazısı yazmama karşılığında şantaj yoluyla 5 milyon lira istedi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin hakkında şikayetçi olduğu İnce, İstanbul’da yakalanarak Bursa’ya getirildi. İnce, bugün çıkarıldığı mahkemede “şantaj” ve “tehdit” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAHA ÖNCEDE AYNI SUÇLARDAN TUTUKLANDI

Geçtiğimiz aylarda da rüşvet, şantaj ve tehdit suçlamalarıyla polisin takibe aldığı İnce, bir iş insanından rüşvet alırken yakalanarak tutuklanmıştı. Cezaevinde bir süre tutuklu kalan ve ardından serbest bırakılan İnce, devam eden davada şantajdan 1 yıl 8 ay hapis ve 10 bin TL para cezasına çarptırıldı.

AKP’DEN ÜÇ KEZ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLDU

İnce hakkında Bursa Gazeteciler Cemiyeti bünyesinde oluşturulan etik kuruluna çok ayıda şikayet geldiği öğrenilirken, Necmi İnce’nin AKP’den de 3 kez Bursa milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptığı ortaya çıktı.