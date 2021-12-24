ÇAY-KUR böyle battı

Türkiye’de günde 245 milyon bardak çay tüketilirken ÇAY-KUR 547 milyon lira daha zarar etti. Banka kredileri nedeniyle de 322 milyon lira faiz ödedi.

Deniz AYHAN

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Genel Müdürlüğü'nü AKP Rize İl Başkanı İshak Alim'in kardeşi Ziya Alim'in yaptığı ÇAY-KUR'da 4 yönetim kurulu üyesinden ikisi de AKP'li… Ekrem Yüce aynı zamanda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı, Hikmet Ayar ise AKP eski Rize Milletvekili… Sayıştay raporunda, ÇAY-KUR'un borcunun 4,2 milyar TL'ye çıktığı belirtildi.

2015'te 22,7 milyon, 2016'da ise 82,1 milyon lira kar eden ÇAY-KUR, 2017'de Varlık Fonu'na devredilmişti. Bu aşama sonrası 2017'de 267 milyon, 2018'de 657 milyon, 2019'da 635 milyon ve 2020'de de 547 milyon lira zarar etti. Kurum aldığı kredilerin bir bölümünü de geri ödeyemedi. CHP'li vekil Atila Sertel, “Sayın Cumhurbaşkanı kendi memleketinde faaliyet gösteren ÇAY-KUR'a müdahale etsin. Faize karşısınız, ‘Faiz nas' diyorsunuz. O halde ÇAY-KUR'u bu faiz illetinden kurtarın.” dedi.