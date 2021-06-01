Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 aşımı oldum

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon kanalında açıklamalarda bulunuyor.

“BAKANIMIZ KISA SÜRE SONRA AÇIKLAMA YAPACAK”

Erdoğan, şunları söyledi:

* Öncelikle şunu çok açık net söylemekte fayda görüyorum. Maske, mesafe, hijyen. Bu 3 başlık söz konusu. Sosyal mesafe, maske önem arz ediyor. Sosyal mesafe gündemimizde yerini koruduğu zaman arada mesafe konulması halinde maskeden de kurtulmak mümkün olur.

* 1.5 metreye dikkat edildiği zaman maskeden de kurtulmak mümkün ama sosyal mesafe şart. Bakanımız kısa bir süre sonra bununla ilgili açıklama yapacak. Şu şartlarda maskeyi de çıkarabiliriz diye. 1,5 metre gibi mesafeyi aramızda koruduğumuzda maskeyi çıkarabiliyoruz.

“3 AŞIMI OLDUM”

* Ciddi manada aşımız geliyor. Aşılarımızın gelişiyle birlikte 50-55 yaş üstüne de yoğun bir şekilde yapmaya başlayacağız.

* Aşılarla birlikte ciddi manada korunma sürecini tıbben de olmuş olacağız. Ben 3 aşımı oldum, bir de antikor yükseldi mi yükselmedi mi bununla ilgili adımı attım.

“128 MADDE ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMEMİZİ YAPACAĞIZ”

* Şahsım ve heyetimle sayın Bahçeli ile görüşeceğiz. Anayasa çalışmamızı yapan ekiple bizim heyetimiz konuşacak bir değerlendirmemizi yapacağız 128 madde üzerinde. Bu çalışmayı yaptıktan sonra ilave edilmesi gereken çıkarılması gereken ne gibi maddeler vardır bunları konuşacağız.

* Tamam dediğimiz zaman da Devlet Beye de sunacağız. Cumhur İttifakı’nın bu ortak çalışmasıyla ne gibi eksikler var bunlara bakacağız. Ortaklaşa bir çalışmayı yürütelim istiyoruz.

* Adeta Anayasa Bilim Kurulu oluşturmanın gayreti içerisinde olduk. En geniş anlamda bir uzlaşı sağlayalım ve bunun neticesinde meydana gelen hazırlığımızı kalkıp Cumhur İttifakı’na ulaştıralım.

“MİLLETİMİZ KOALİSYONLAR DÖNEMİNE DÖNMEYİ İSTEMİYOR”

* Millet İttifakı neyi neyle yapacak? Kimi kimle bir araya getirecek? Hazırlayacakları anayasa metni, nasıl ortaya çıkacak düşündürücüdür. Millilik olmayacak, yerlilik olmayacak. Dağdaki PKK’lıyla mı milli anayasa yapacaksınız?

* Bu milletin anayasası dediğiniz zaman bunun bir defa milli, yerli bulgusu olması şart. Bunu da zaten çalışmalar esnasında görmek mümkün olacak.

* Çözüm çalışmalarını yaptığımız zaman bunların uzantılarıyla o çalışmalarda birlikte olduk. Milletin dertleriyle bir arada olmak var ya da yok. Bunların yapacakları çalışmadan rahatsız değiliz, varsın yapsınlar.

* Parlamenter demokrasi dendiği zaman artık bizim için mazi oldu. Millet için de mazi oldu. Bu dönemleri yaşayan, AK Parti’yi tek başına iktidara getiren milletimiz oldu. O zaman şu anki mevcut sistem yoktu. Halkımız %34 küsürle bizi parlamentoya gönderdi. Tek başımıza iktidar olduk.

* Kim vardı parlamentoda CHP vardı. Çok başarılı adımlar atarken, o dönem içerisinde biz süreci rahatlıkla işlettik. Bir sonraki seçimde de parlamenter sistemle gittik. Ama bizim oyumuz yine arttı. 2 parti değil 3, 4 parti oldu. Ama biz yine açık ara önde olduk. Şimdi yine çok farklı yere gidiyor. Ne oldu, Türkiye çok partili sistemden verim alamıyor. Koalisyonlar dönemine dönmeyi milletimiz asla istemiyor. ‘Kurtulduk bundan, başımızı belaya sokmayın’ diyor.

128 MİLYAR DOLAR AÇIKLAMASI

* 128 milyar dolar nereye gitti diye soruyorlar. Merkez Bankası’nın parasının nereye gittiği sorulur mu? Bunların hesabı kitabı yok, bunlar anlamaz işlerden. Bu kadar yatırımlar, geçirdiğimiz depremler, felaketler. Bu harcamaları nereden yaptığınızı soran oldu mu?

* Şunu unutmayın, alt yapısı olmayan bir ülkenin üst yapısı her an tehdit altındadır. Türkiye alt yapısı çürük olan bir ülke konumunda. Alt yapıya önem veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz.

CUMHURBAŞKANI ADAYI TARTIŞMALARI

* Cumhur İttifakı olarak partimizin içinde karar belli. Öbür tarafta MHP’de de Bahçeli bu konuda kararlarını başından itibaren açıkladı. Bizim bu dayanışmamız kararlı bir şekilde yürüyor. Sıkıntı diğer tarafta. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, bizi ilgilendirmiyor.

BIDEN GÖRÜŞMESİ

* Özellikle ön hazırlıklarımızı yaptık. Kendisi ile yapacağımız görüşmede, Türkiye-ABD ilişkileri niçin gerilim safhasında soracağız. Sizden önce demokratlarla çalıştık. Ama böyle bir görünüm olmadı. Bush’la çalıştık, Obama ile çalıştık ama bunların hiçbiriyle böyle bir gerilim yaşamadık. Ardından Trump ile çalıştık ve hiçbir gerilim yaşamadık.

* Aksine telefon görüşmesinde huzurluyduk, rahattık. Şu toplantıda buluşuruz gibi bu konuşmaları yürüttük. Tabi Biden ile bu görüşmeler böyle olmadı. Şimdi NATO zirvesinde görüşeceğiz.

* Şimdi bu gerilimin sebebi ne. Sözde Ermeni soykırımı. Artık bıktık ya. Senin bütün işin bitti de Ermenilerin avukatlığına mı soyunuyorsun? Bırak bu işi tarihçiler, hukukçular çalışsın. Şu anda ortada herhangi bir şey söz konusu değilken, kalkıyorsunuz bunu gündeme getiriyorsunuz.

* Yıllar geçti, Minsk 3’lüsü olarak bir Azerbaycan sorununu çözemediler. Yıllar geçti. En sonunda Azerbaycan kendi göbeğini kendi kesti. Burada hiç alakası olmayan Türkiye’yi böyle bir konunun içine niye atarsın? Yapmak istediğin bir şey var, NATO’da bir ortağın olarak gel bu işi çalışmaları yaptırtalım ondan sonra konuşalım. Böyle bir şey yapmayın, soykırım diye atacaksın önümüze karar vereceksin.

* Senden önce ABD’li yöneticiler bu işi bilmiyordu. Ama hiçbiri bu sözleri kullanmadı. Biz buna üzülüyoruz. Bunlara biz alıştık. Hep bu tür şeyleri yaparlar. Sağdan soldan dolaşmaya çalışırlar. Türkiye bunlara alışık. Türkiye bir kasaba devleti değildir, kimse köşeye sıkıştıramaz. Avrupa’da güçlü görünen devletlerin hiçbiri NATO’daki görevlerini Türkiye gibi yerine getirmiyor. Artık yeni bir Türkiye var.

* ABD kesinlikle bunları görmezden geliyor. Kendilerine defalarca yazılarla belirtmemize rağmen, ABD ‘Hayır biz ne dediysek odur’ diyerek yoluna devam ediyor. Brüksel’de NATO zirvesinde bu konuyu gündeme getirmek işlerine gelmeyebilir ama biz ne söylenmesi gerekirse söyleriz.

* YPG/PKK konusunda da kalktılar, ABD’de misafir ettiler. Görsel olarak kendilerine hepsini anlattık. FETÖ’yü görsel olarak anlatmamıza rağmen, ‘Yok öyle değil, böyledir’ diyorlar.

“MAALESEF TERÖRİSTLERİN YANINDA YER ALIYORLAR”

* Bunun bir tanesi FETÖ ile mücadele, bir tanesi YPG ile mücadeledir. YPG’nin PKK ile ilişkilerin belgelerle ispat ettik. Buna rağmen ‘ilişkisi yoktur’ diyorlar. Bizim müttefikimiz ise bizim yanımızda mı yer alacak, teröristlerin yanında mı yer alacak? Maalesef teröristlerin yanında yer alıyorlar.

* Trump göreve geldiğinde, binlerce TIR Kuzey Suriye sınırına geldi. Bunları terör kamplarına yerleştirdiler. Bütün bu silah, mühimmatları bu teröristler kullanıyor. Bütün bu petrol kuyularını o teröristlere kullanma imkanı verdiler. Sonra, ‘Bu petrol kaliteli petrol değil’ diyerek savunmaya kalkıştılar.

* Terör örgütü mali noktadaki imkanları buradan elde ediyor. Pentagon 850 milyon dolar bütçesinde YPG’ye ayrılan para. Destekleri resmi olarak devam ediyor. Şimdi Biden döneminde de bu terör örgütüne destekler devam ediyor, devam edecek.

* ABD’den bir yayın grubu geldi, bu konuları konuştuk. Adamlar ‘haklısınız’ dediler. Hak veriyorlar. NATO’daki ortaklarımızın Türkiye’ye bakışını orada ister istemez sorgulamamız lazım.

* Biz bugün eğer ilk 5 ülke hangisi dense bunun bir tanesi Türkiye’dir. Kim ne derse desin. Türkiye TSK olarak biz güçlüyüz. Bu konuda Türkiye’nin içinde olduğu NATO güçlüdür. Stoltenberg bunu devamlı söylüyor.

“S-400’Ü DURUP DURURKEN ALMADIK”

* S-400 konusu gündeme geldiğinde de Stoltenberg, ‘Biz hiçbir müttefikimizin kullandığı silaha karışmayız’ açıklamasında bulunmuştu. Biz eğer S-400’ü aldıysak durup dururken almadık. Buna ihtiyacımız olduğu için aldık. Bu sonra gündemden yavaş yavaş düştü. Bunun yanında Türkiye’nin kendini koruma hakkı yok mudur.

“MACRON’UN SURİYE’DE LİBYA’DA KİMLERLE İŞ TUTUĞUNU BİLİYORUZ”

* Kıbrıs’ın AB içerisinde Kıbrıs ile ayrışma sürecini bilmez. Bunların içerisinde hiçbirisi bu ayrışma nasıl oldu, görüşmeleri nasıl oldu? Hiçbirini bilmez. Bunu bilen tek lider var benim. Şöyle oldu desek Miçotakis bile bilmez.

* Bir kişi var ki AB’den o Avrupa Birliği adına katılmıştı. O sağ olsun gittiği her yerde açıklamıştır. Biz bu çalışmaların hepsini yaşadık, gördük. Hepsini önlerine koyacağız.

* Bu toplantıdan sonra Rumlar ve Yunanlılar masadan çekiliyordu. Annan, ‘Hayır masadan çekilemezsiniz’ dedi. O toplantıdan sonra referandum var. Kıbrıs’ta yapılan referandumdan sonra Kuzey’de evet çıktı. Daha sonra gidip Güney’i AB’ye aldılar Kıbrıs’ı dışarıda bıraktılar.

* Kuzey Kıbrıs’a ödemeleri gereken paralar vardılar yerine getirmediler. Kıbrıs’ın etrafındaki bütün doğalgaz yataklarla ilgili hakkınız var mı yok mu? Onda bile buradan gidin diyecekler. Macron, ‘NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti’ dedi. NATO herhalde bu laf için hesaba çekmesi gerekir. Macron’un da Suriye’de ve Libya’da kimlerle iş tuttuğunu biz iyi biliyoruz.

“CUMA GÜNÜ BİR MÜJDE AÇIKLAYACAĞIZ”

* Cuma günü Zonguldak’ta Uzun Mehmet Camii’nin açılışını yapacağız. Orada bir müjde açıklayacağız. Oradan Kanuni Sondaj gemisi ile bağlantı kurup açıklamamızı yapacağız.

TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİNDE SON DURUM

* Bizim için Mısır dünün bir ülkesi değil. Türkiye ve Mısır halklarının tarihten gelen gönül ve kader birlikleri var. Devletler arası ilişkilerimiz bu temelde ilerliyor. Başlayan görüşmeler genişleyerek devam ediyor.

* Mısır’la Libya’dan Doğu Akdeniz’e kadar geniş iş birliğimiz bulunuyor. Biz bakanlarımıza görüşmelerimizi yapabilirsiniz diyoruz. Ticari alanda işi ilerletmemiz lazım.

* Kazan kazan esasına göre münasebetlerimizi ilerletmektedir. Bu çalışmalarımız aynı şekilde devam ediyoruz. Bu durum Körfez ülkeleriyle de yapılmaktadır.

* Bizim Mısır halkıyla olan ilişkimiz Yunan Mısır halkıyla ilişkilendirilemez. Bunu Yunanlı farklı alır biz farklı alırız. Ben Mısır halkını iyi bilirim. Bağlantılarımızın kültürel yönü çok çok bağlantılıdır.

“MAHMUR’U KANDİL KADAR ÖNEMSİYORUZ”

* Yaklaşık 40 yıldır bölücü terör örgütüyle mücadele var. Bir süre önce terörü topraklarımızda karşılamış, sonra yerinde müdahale etme adımı atmıştık. Bunda çok ciddi başarılar sağladık.

* Çift Kandil var. Birincisi İran, ikincisi Irak. İkinci Kandil hedefe konuldu. Bunları ciddi manada korku sardı. Iraklı kardeşlerimize, ‘Bu işi hakkıyla yapın, yapmayacaksanız biz gelip vuracağız’ dedik. Terörle mücadelede bekleyen bir Türkiye değil, arayan bulan yok eden bir Türkiye gerçeği var.

* Kandil bataklığı da asla mikrobu yaymayacak ve bu kararlılıktaki Türkiye’yi göreceklerdir. Türkiye Cumhuriyeti, komşularının sınırlarına saygılıdır. Mahmur meselesini de artık Kandil kadar önemsiyoruz. Çünkü Mahmur, Kandil’in kuluçka yuvasıdır. Biz bunun üzerine gitmezsek, bu kuluçka yuvası sürekli üretmeye devam edecektir. BM temizlemezse biz temizleriz. Bu işin başka yolu yok. Kandil’e sadece Diyarbakır’daki çocuklar da gönderilmiyor ki. Artık bunu nereye kadar sabredeceğiz.

ABD’Lİ CEO’LARLA GÖRÜŞME

* Görüşmeyi yaptığımız 30 civarında şirketti. Hemen hemen hepsinin Türkiye’de yatırımları var. 20-30 yıl Türkiye’de olan firmalar var. Uçak firmalarından tutun, Pepsi’ye varana kadar birçok firma var. Bu konuda buluşmaya katıldılar ve adımlarını Amazon gibi daha da atmak geliştirmek üzerinde durdular. Biz de “Kapımız açık, yatırım destek ofisimiz emrinizde. Bizde size her türlü desteği vermeye hazırız” dedik. Uzun bir görüşme oldu. Bu görüşmenin devamını da koronadan sonra kendileri de ABD’de yapılmasını istediler

“YIL SONUNA KADAR DESTEK 104 MİLYARI BULACAK”

* Dün akşam zaten bütün ilave tedbirlerin paketini açıkladık. Salgın döneminde insanlarımızın güvenliğini, işini aşını sağlamak için devletimiz her şeyi seferber etti. Bu dönemde destek yıl sonunda 104 milyar lirayı bulacak.

* Diyorlar ki esnafa ne yaptınız? Esnafımıza 1 milyon 200 bin esnaf bu destekten yararlandı. Bunlar hepsi bu desteğin, sosyal destek programları 7 milyon haneye çeşitli defalar nakit yardımları gerçekleştirdik. Bu ödemelerin tutarı Haziran sonunda 181 milyar liraya ulaşacaktır.

* Mesela yaklaşık 400 bin firmanın 8 milyon vatandaşımızın faydalandığı uygun maliyetli kredilerin tutarı 315 milyar lirayı aştı. Bunu kamu bankaları veriyor. Tarım kredi kooperatiflerin vergi ve sigortalarını erteledik. Borçlarını yeniden yapılandırdık. Bunları biz yaptık. Ama nankörlüğün boyutu yok.

“FAİZLERİ DÜŞÜRMEMİZ ŞART”

* 2021 yılı için bu büyüme güçlü bir başlangıç oldu. Hep söylerler ya vatandaşın cebine ne girdi? Siyasetin içinde olmasan bunlara cevap veririm de. Bunlar kalıbının adamları değil.

* Bu yılın ilk çeyreğinde Avrupa’nın en hızlı büyüyen ülkesi biz olduk. Bu da Türkiye’nin nereye gittiğini gösteriyor. Öncü göstergeler yılın 2. çeyreğinde de güçlü bir büyüme olacağını ortaya koyuyor.

* Bugün Merkez Bankası başkanımla görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart. Temmuz ağustos buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Faiz yükünü biz yatırımların üzerinden kaldırırsak, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, ondan sonra maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız. Bütün mesele maliyet enflasyonundan faiz yükünü kaldırmaktır.

“TURİZMDE BİR HAREKETLENME GÖRÜYORUM”

* Şu anda da yatırım artıyor. İstihdam artıyor. Bu işsizliği aşağı çekecek. Mevsimsel işsizliği ortadan kaldıran da turizmdir. Kültür Bakanı Almanya ve Rusya’da görüşmeler yaptı. Şimdi Brüksel’de Boris’le görüşmem olacak.

* Bunların yanında daha çok turist hangi ülkelerden geliyorsa onları sıkıştırıp görüşmeler yapacağım. Turizmde İnşallah bir hareketlenme görüyorum. Rusya, Almanya olsun bütün buralardan olumlu sinyaller alıyoruz. Bu aralar yerli turizmle bağlantılar başladı. Karnelerle alakalı süreç 18’inde başlayacak. Daha sonrada turizm artacaktır.