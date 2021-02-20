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Dikili açıklarında 36 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Ege'de 36 göçmeni kurtardı

Güncellenme: 06:27, 20/02/2021
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Dikili açıklarında 36 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca geri itilen lastik bot içerisinde, 36 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 19 Şubat saat 01.54'te, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 36 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (İHA)

izmir Sağlık Yunanistan
Yayınlanma Tarihi:06:30,