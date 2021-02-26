Dünyada sadece kırk tane vardı biri Muğla’da yakalandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Muğla Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser niteliği bulunan sikke ve objeleri satmak için müşteri arayışı içerisinde oldukları bilgisi üzerine satıcılarla alıcı kılığında pazarlık temasına geçti.

Şüpheli 5 kişi, görüşme sırasında alıcı rolündeki jandarmaya M.Ö. 5. yüzyıla ait olan ve dünyada sadece 40 adet bulunan yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki Atina Dekadrachm sikkelerini satmak isterken suçüstü yakalandı.

Satmaya çalıştıkları 1 adet Atina Dekadrcahm sikkesiyle birlikte gözaltına alınan T.Ş, S.K., M.K., E.Ç., R.K. ve M.E. Ç., gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

ATİNA DEKADRACHM SİKKESİ

Atina Dekadrachm sikkesi dünyaca ünlü koleksiyoner Harlan Berk’in ilk yüz antik sikke listesi arasında yer almaktadır. Dünyada sadece 40 adet orijinal örneği bilinmektedir, Bu gümüş sikke en çok aranan antik sikkeler arasında yer alır. Milattan Önce 467-465 yılları arasına tarihlenmektedir. Sikkenin ön yüzünde tanrıça Athena ve arka yüzünde ters bir baykuş bulunur. Ağırlığı 42.5 gramdır.