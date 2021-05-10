Ege’de korkutan deprem… Son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Muğla’nın Marmaris ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu.

Saat 00.44’te meydana gelen depremin derinliğinin 62.10 km olduğu belirtildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER