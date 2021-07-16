Ekrem İmamoğlu: Bina dikmekle refah toplumu yapamazsınız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayram öncesinde, Çatalca Kestanelik Köyü'ndeki İBB Muhtarlıklar ve Gıda Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı “Kestanelik Mezbahası”nda düzenlenen “İBB Kurban Bayramı Faaliyetleri ve Hayvancılık Politikaları Tanıtım Programı”nda konuştu. İmamoğlu'nun bir dönem hayvancılıkla uğraşan babası Hasan İmamoğlu da toplantıya katıldı.

“KURBAN KOMİSYONU” KURULDU

Kurban Bayramı nedeniyle alınan önlemleri açıklayan İmamoğlu, İBB olarak 3'ü Avrupa yakasında, 3'ü de Anadolu yakasında olmak üzere, toplam 6 adet yüksek kapasiteli, modern kurban kesim ve satış alanına sahip oldukları söyledi.

İmamoğlu, 21 farklı birimin katılımıyla oluşturdukları “Kurban Komisyonu”nun çok hassas bir çalışma yürüttüğünü belirtti. İstanbul'a sorunsuz bir kurban kesim sürecini yaşatmak istediklerini kaydeden İmamoğlu, “Bu çerçevede tüm kurban kesim alanlarımız gözden geçirildi. Fiziksel eksiklikleri giderildi. İhtiyaç görülen her alanda yenileme ve güçlendirme çalışmalarını arkadaşlarım hassas bir biçimde yaptılar” dedi.

İBB kesimhanelerinde, sertifikalı kasap ve yardımcı hizmet elemanlarından oluşan 1000'i aşkın görevlinin 6 noktada İstanbulluların hizmetinde olacağı bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Bayram süresince; zabıtasıyla, temizliğiyle, lojistiğiyle, sağlık veteriner hizmetleriyle, çevre temizliği ve koruma birimleriyle, teknik destek gibi alanlarda görev yapmak üzere tam 750 personelimiz sürekli sahada, kurban satış ve kesim alanlarımızda hazır bulunacak” diye konuştu. Atıklar konusunda da çalışma içinde olacaklarını ifade eden İmamoğlu atıkların gübre olarak değerlendirileceğini söyledi.

“KAN ATIĞI, YAĞMUR SUYU KANALINA VERİLMEYECEK”

Denize kıyısı olan ilçelerde kan atıklarının yağmur suyu kanallarına verilmeyeceğini dile getiren İmamoğlu, izin verilen alanlar dışında kesim yapılmasına müsaade edilmeyeceğinin altını çizdi.

“İBB YARDIMLAŞMANIN EN DOĞRU ADRESİ”

Konuşmasında, İstanbul Vakfı üzerinden gerçekleştirdikleri kurban bağış kampanyasına da değinen İmamoğlu, geçen yıl 13 milyon liraya yakın bağış topladıklarını aktardı. Bu yolla 130 bin eve konservelenmiş kurban eti dağıtımı yaptıklarını belirten İmamoğlu, bu yıl, geçen seneki rakamın üzerine çıkmayı hedeflediklerini vurguladı. İmamoğlu, “İBB, vatandaşlarımızın, veren elin alan eli görmediği bir mekanizmayla yardımlaşmaları için en doğru adrestir. Ben iyilerimi tenzih ediyorum. Ama bazı kurumlar, bazı vakıflar, bazı dernekler vesaire vesaire; bu işlemler için talip olabilirler. Ama bizim kadar vatandaşın gelirini bilen, vatandaşın ihtiyacını bilen bir kurum İstanbul’da yok. Anlık takip ediyoruz” şeklinde konuştu. Anlamsız engelleme çalışmalarına rağmen alınan izinle başlatılan kampanyaya gösterilen ilgiden memnun olduğunu kaydeden İmamoğlu, sürece katkıda bulanan vatandaşlara teşekkürlerini iletti. İmamoğlu “İnşallah dua ediyorum ki; yardım vereceğimiz insan kalmasın İstanbul'da. Herkes müreffeh bir toplum şeklinde yaşasın, refah içerisinde. Amacımız yardımlaşmayı, yardım dağıtmayı, bir ülke politikası haline getirmek değil. Vatandaşlarımızın, milletimizin para kazandığı, ailesine, yuvasına ekmek parası kazandığı, en asgari şekilde refah seviyesi yüksek aileler biçiminde var olduğu bir günü hayal ediyoruz ve istiyoruz. Dileğimiz de odur” ifadelerini kullandı.

“BABAM DA HAYVANCILIKLA UĞRAŞTI”

Babasının da bir dönem Çatalca'da hayvancılıkla uğraştığını kaydeden İmamoğlu, “Dolayısıyla bu köylerde hayvancılıkla uğraşan insanların meşakkatini bilirim. Allah, hepinize yardımcı olsun. Büyük bir emek ortaya koyuyorsunuz” dedi. Tarım ve hayvancılıkla uğraşanların yaşadığı sıkıntılara değinen İmamoğlu “Bu cennet vatanda, tarım ve hayvancılıkla ilgili çiftçinin mağdur olduğu, tüketicinin ürüne ulaşamadığı, parasıyla alamadığı, parasının yetmediği, bu kadar kaotik bir ortamın nasıl var edildiğini, ekonomik bilgimle analiz etmeye çalışıyorum; Bu verimli toprakların, bereket fışkıran toprakların nasıl bu hale geldiğini inanın insan anlayamıyor. Ama çözümü var. Bunu biliyoruz” dedi.

“BİNA DİKEREK REFAH TOPLUMU YARATAMAZSINIZ”

İmamoğlu, İBB'nin tarım ve hayvancılıkla uğraşanlara verdiği desteği de şöyle anlattı:

* Tarım dairemiz, üreticimize bu sene silajlık mısır tohumu dağıttı. Dağıtılan tohum ile 60 bin ton silaj elde edeceğimizi hesaplıyoruz. Üreticimize, böylelikle 35 milyon lira değeri olan bir silajı, ücretsiz ulaştırmış olacağız.

* İstanbul üreticisinin, sütlerini topluyoruz. 130 bin çocuğumuza süt dağıtıyoruz. Üreticimizin ve köylümüzün toprağa küsmemesi için, üretime devam etmesi için, çeşitli birlik ve kooperatiflerimizle makine ve ekipman desteğinde bulunarak, İstanbul’un kırsalında da üretim yapıldığını ve yapılacağını gösteriyoruz.

* Yani bu toprakların üstüne bina dikmekle, bu milleti refah toplumu yapamazsınız. Her kırsalı olan bu tür megapoller, tarımı da destekleyerek, en yakınından sağlıklı beslenerek var olmuşlardır. Ama İstanbul’da bunun tersi olan aklı, inşallah hep birlikte tersine çevireceğiz.

* Tekirdağ Büyükşehir Belediye'mizin yem fabrikasında, 1200 bin ton kuzu besi yemini ürettiler. Bunu yine üreticilerimize dağıtacağız. Bunların hepsi ilk defa yapılıyor. 1000 ton civarında sığır süt yemini, 250 ton da manda süt yemi desteğini yine çiftçilerimizle buluşturacağız. Balıkçılarımıza, arıcılarımıza desteklerimizi sürdürüyoruz.