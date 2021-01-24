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Emanet aldığı arabanın yakalamalı olduğunu öğrenince şaşkına döndü

Tekirdağ'da polisin yaptığı trafik uygulamasında durdurulan bir otomobil yakalamalı-hacizli çıktı. Aracı emanet aldığı öğrenilen sürücü şoke oldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:47, 24/01/2021
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Emanet aldığı arabanın yakalamalı olduğunu öğrenince şaşkına döndü

Bir arkadaşının işi dolayısıyla emanet aldığı araçla Süleymanpaşa’dan Malkara ilçesine gelen F.S. polis kontrolüne takıldı. Tanıdığı bir kişiden emanet aldığı otomobilin yakalamalı – hacizli olduğunu polis uygulamasında öğrenince şoke oldu.

İşi çıkan arkadaşını Malkara'ya getirdiğini ifade eden F.S. “Arkadaşımızın bankada işi varmış, aracı bir tanıdıktan emanet almıştım ve onu buraya getirdim. Aracın yakalamalı olduğunu polisten henüz yeni öğrendim. Bilseydim binip çıkmazdım yola” diye konuştu.

Polis tarafından hazırlanan ceza tutanağının ardından hacizli araç, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak, yediemin otoparkına konuldu. (İHA)

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otomobil Polis Tekirdağ trafik
Yayınlanma Tarihi:11:38,