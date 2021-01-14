Fırtınada çatı uçtu… Son anda kurtuldu

Olay, dün ilçe merkezinde Hacı Ömerli Mahallesi Konya Caddesi meydana geldi.

Çatı ustası Serdar Kılıç, caddedeki kırtasiyeye gitmek için kaldırımda yürüdüğü sırada bir gürültü duydu. Şiddetli rüzgar nedeniyle önünde durduğu 3 katlı binanın çatısının uçtuğunu fark eden Kılıç, duvar kenarına kaçarak son anda kurtuldu.

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kılıç, olay anını şöyle anlattı:

* Eşimle birlikte hastaneden çıktık. Bir sokak ileri aracımı park etmiştim. Çocuklarıma silgi ve yapıştırıcı almak için kırtasiyeye giderken, bir gürültü duydum. Oluk yanıma düştü. Çatının parçası da yola düştü. Bir an refleksle kaçtım. Korkmuştum. Daha sonra kırtasiyeye gidip, alışverişi yapıp, eşimin yanına döndüm.

* Tabii sokakta insanlar birikmişti, tedirgindi. Çok şükür yara almadan kurtuldum. Ben de soğuk demirci ve aynı zamanda çatı ustasıyım. Herkes eski çatısının bakımını yaptırsın. Ben kurtuldum ama başka birisi belki kurtulamayabilirdi. Allah göstermesin büyük bir felakete neden olabilirdi. (DHA)