Genç kaymakam kalbine yenildi

Şanlıurfa’nın Siverek Kaymakamı Hasan Ongu, rahatsızlığı nedeniyle bir süre önce izinli olarak memleketi Bursa'ya gitti. Evinde dinlendiği sırada kalp krizi geçirdiği bildirilen Ongu, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

HASAN ONGU KİMDİR?

1981 yılında Bursa'da doğan Hasan Ongu, Uludağ Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 2005 yılında mezun oldu. Ongu, Southampton Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde “Vatandaşlık ve Demokrasi” programında yüksek lisansını tamamladı. Hasan Ongu daha önce şu görevlerde bulundu:

– Sulakyurt Kaymakamı (Kırıkkale)

– Kemah Kaymakamı (Erzincan)

– Artvin Vali Yardımcısı

– Hakkari Vali Yardımcısı

– Arhavi Kaymakamı (Artvin)

– Eceabat Kaymakamı (Çanakkale)