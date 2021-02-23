Hakan Aygün’ün “IBAN” tutuklamasına 40 bin TL tazminat

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın corona virüsü salgını nedeniyle canlı yayında IBAN numarası verip bağış kampanyası başlatması sonrası attığı tweet nedeniyle tutuklanan gazeteci Hakan Aygün'ün bireysel başvurusunu karara bağladı.

Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi:

Tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna,

Anayasa'nın güvence altına aldığı kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine,

Hakan Aygün'e 40 bin TL manevi tazminat ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

ERDOĞAN’IN IBAN NUMARASI VERMESİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Hakan Aygün, Erdoğan'ın corona virüsü salgını nedeniyle canlı yayında IBAN numarası verip bağış kampanyası başlatması sonrası twitter hesabından şu paylaşımı yapmıştı.

“IBAN suresi ayet 1 ey IBAN edenler… Biz size ayrı bankalardar IBAN numaraları verdik ki IBAN edesiniz diye, hiç şüphesiz ki ahiret gününde IBAN edenle IBAn etmeyenler ayrılacaktır!”

Aygün'ün paylaştığı tweet sonrası soruşturma açıldı.

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “hakaret” suçlamasıyla 2 Nisan'da gözaltına alınan Hakan Aygün, 3 Nisan'da tutuklanarak cezaevine kondu. Aygün 5 Mayıs'ta tahliye edilmişti.

İlginizi Çekebilir Hakan Aygün tahliye edildi