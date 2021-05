İBB’den kayıp at iddialarına yanıt

AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay geçtiğimiz günlerde yaptığı basın açıklamasında İBB'nin Adalar’da faytonculardan satın aldığı atları para karşılığı sattığını savunarak “Sadece Dörtyol Belediyesi'ne gönderilen 100 at konuşuluyor.

İBB'nin ihmalleri nedeniyle 978 at kayıp” iddiasında bulunmuştu. Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) açıklama yapıldı.

860 AT SAHİPLENDİRİLDİ

Açıklamada İBB Meclisi'nde oybirliği ile alınan karar doğrultusunda Adalar'da faytonculuğun kaldırılmasının ardından bin 179 atın İBB tarafından satın alındığı ve bugüne dek toplam 860 atın sahiplendirildiği kaydedildi. İBB'den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

* 2020 yılında meclis kararıyla bin 179 adet atın satın alma işlemi tamamlanmıştır. Tarafımızca bakım altındayken satın alınan gebe atlardan doğan 20 adet tayın kayda alınması ile toplam bin 199 at İBB uhdesinde yer almıştır.

* Toplam 860 at sahiplendirilmiştir. Atların 665'si kamu kurum ve kuruluşlarına, 42'si sivil toplum örgütlerine, 148'ü şahıslara, 5'i de muhtarlara sahiplendirilmiştir. Atların Adalar'daki bakımı sürecinde çeşitli sebeplerle toplam 224 at ölmüştür. İBB bünyesinde 115 adet atın bakımı sürdürülmektedir.

ATLAR BEDELSİZ VERİLDİ, SORUMLULUK KAMU KURUMLARINDA

Açıklamada, İBB'nin kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz devir ile verdiği atların ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluğunda yer aldığına dikkat çekildi.

Açıklamada “Şahıs ve sivil toplum kuruluşlarına sahiplendirilen atlarla ilgili iletişim sağlanmakta, atların durumu hakkında bilgi alınabilmektedir. İlgili mevzuat doğrultusunda sahipli atların takibi Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatınca gerçekleştirilmektedir. Atların sahiplendirilmesi ile ilgili taahhütte; atların sahiplenen kişilerce bir yıl boyunca bakımının yapılması şartı yer almakta olup, en az bir yıl boyunca atlara bakmayı kabul eden kişilere sahiplendirilmiştir. Ada'da kalan kurumumuza ait 115 at, İBB'nin atlı zabıta gibi çeşitli hizmetlerinde kullanılmak üzere şartları iyileştirilen at ahırlarında yaşamlarını sürdürmektedir” denildi.

YEREL YÖNETİMLER İSTEDİ

İBB'nin hibe ettiği atlara en büyük talebin yerel yönetimlerden geldiği belirtilerek Kastamonu, Mersin, Niğde, Nevşehir, Ardahan, Kayseri, Aydın, İstanbul, Tokat, Yozgat, Sivas, Hatay, Adıyaman ve Kütahya'da çeşitli düzeydeki belediyelerin, toplam 605 atı sahiplendiği bildirildi. Bu işlemlerin yaklaşık yüzde 30'unun AK Parti, MHP ve BBP'li belediyelerce gerçekleştirildiği ifade edildi.

İstanbul, Elazığ ve Nevşehir'deki 3 devlet üniversitesine de toplam 60 at verildiği bilgisi paylaşıldı. Kayseri ve Ankara'daki sivil toplum kuruluşlarının (STK) toplam 42 ata talip olduğu anlatılarak “İstanbul, Yozgat, Kayseri ve Erzincan'dan başvuru yapan bireylere 148 at gönderildi. İstanbul'da muhtarlıklar tarafından da 5 at sahiplenildi. Hayvanların yüzde 77'si kamu kurumlarına gönderildi. Kalanların yüzde 17'sini bireyler, yüzde 5'ini STK'lar ve yüzde 1'ini de muhtarlar sahiplendi” denildi.