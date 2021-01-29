İBB’nin kampanyalarına destek çığ gibi büyüdü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) coronavirüs salgının başladığı 2020 mart ayından bu yana, dar gelirliler için başlattığı kampanyalar iyilik hareketine dönüştü. “Askıda fatura” uygulamasına daha sonra eklenen “aile destek”, “anne-bebek” ve “eğitim destek” paketleri ile bugüne dek ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 30 milyon liralık yardım yapıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz mayıs ayında “Bu zor günlerde kimseyi geride bırakmayalım” çağrısı ile duyurduğu “askıda fatura” uygulaması kısa sürede bir yardım hareketine dönüştü. İhtiyaç sahipleri ile yardımseverleri ”askidafatura.ibb.gov.tr” adresinde buluşturan sosyal destek kampanyasında ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda “aile destek paketi”, “anne-bebek destek paketi”, “eğitim destek paketi” eklendi.

57 BİN FATURA ASKIDA

Askıda fatura paketi ile bugüne dek yardımseverler tarafından 197 bin 807 adet su ve doğalgaz faturası askıdan alınarak 27 milyon 56 bin liralık borç ödendi. Şu an askıda ödenmeyi bekleyen 57 bin 234 fatura bulunuyor. Muhtaçlık sınırı altında geliri olan hanelere yardım edilen “Aile Destek Paketi” ile 1 milyon 94 bin liralık yardım İstanbulkart'lara yüklendi. 7 bin 278 kardeş ailenin ihtiyacının giderildiği kampanya 11 bin aile yardım bekliyor. İhtiyaç durumuna göre kategorize edilmiş bir aileye 100 TL veya 250 TL tutarında destekte bulunmak mümkün. Yapılan yardım, sistemin otomatik olarak belirlediği ihtiyaç sahibi ailenin İstanbulkart'ına yatırılıyor ve aile SMS ile bilgilendiriliyor.

Sosyal destek kampanyasına yeni eklenen “Eğitim Destek Paketi”nden de ihtiyaç sahibi üniversite öğrencileri yararlanıyor. Bu destek paketi ile öğrencilere tek seferlik 250 TL tutarında yardım yapılıyor. Birkaç gün önce başlayan yardım kampanyası ile 2 bin 729 öğrenciye 682 bin 250 TL destek verildi. Sistemde 2 bin 318 öğrenci destek bekliyor.

2 bin 200 anne yardım bekliyor

İBB'den sosyal yardım alan ancak 0-3 yaş arası 1 ya da 1'den fazla çocuk sahibi olmaları nedeni ile yoksullukları derinleşen aileler ‘Anne-Bebek Destek Paketi'nden yararlanıyor. Bugüne dek 6 bin 703 anne-bebeğe hayırseverler tarafından 1 milyon 67 bin TL yardım yapıldı. 2 bin 200 anne, bebeği için sistemde yardım bekliyor. Bu destek paketi ile yardımseverler 0-3 yaş arası bir bebeği olan annelere 150 TL, birden fazla bebek sahibi olan annelere 250 TL destek olabiliyor. Anne-bebek desteği; bez, mama ve ıslak mendilden oluşan bir paketi kapsıyor.