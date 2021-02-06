İnce’den valiye sert tepki: Herkes haddini bilecek!

Milli Mücadele döneminde İngilizlerin kurduğu Teali İslam Cemiyeti’nde Kurtuluş Savaşı’nın aleyhinde faaliyetlerde bulunan ve İstiklal Mahkemesi’nde yargılanmasının sonucunda idam edilen İskilipli Atıf, Atıf Derneği'nce organize edilen programla anıldı.

Programa Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı.Anmaya tepki gösteren eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Çorum Valisinin görevden alınması çağrısında bulundu.

“HERKES HADDİNİ BİLECEK”

İnce, “Kuva-i Milliye’ye ve Kurtuluş Savaşına karşı bildiriler yayınladığı için vatana ihanetten idam edilen İskilipli Atıf’a mezar ziyareti yapıp “şehit” ilan eden Çorum Valisi derhal görevinden alınmalıdır. Burası Türkiye Cumhuriyeti, herkes haddini bilecek!” ifadelerini kullandı.