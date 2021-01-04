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İsmet İnönü’nün kaptanı hayatını kaybetti

Türkiye’nin 2’inci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye gemi kaptanlığı yapan Hasan Ok 92 yaşında hayatını kaybetti.

Güncellenme: 12:23, 04/01/2021
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İsmet İnönü’nün kaptanı hayatını kaybetti

Türkiye Cumhuriyeti'nin 2'inci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün gemi kaptanı Cide nüfusuna kayıtlı Hasan Ok, ikamet ettiği Cide'nin Yağmurlu köyünde yalnız yaşadığı evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Cide Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla Cide Devlet Hastanesinin morguna kaldırılan Hasan Ok'un cenazesi, burada yapılan işlemlerin ardından tekrar Yağmurlu köyüne geri gönderildi.

Foto: İHA / Yalnız yaşayan Hasan Ok 92 yaşındaki hayatını kaybetti.

Pandemi kurallarına göre kılınan cenaze namazının ardından Hasan Ok'un cenazesi, Cide'nin Yağmurlu köyünde aile kabristanlığına defnedildi.  (İHA)

Yayınlanma Tarihi:12:21,