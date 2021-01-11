İstanbul Emniyeti’nden ‘çıplak arama’ iddialarıyla ilgili açıklama

Boğaziçi Üniversitesi’nde “Kayyum rektör istemiyoruz” protestoları sonrası 5-6 Ocak tarihleri arasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla “2911 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Polise Karşı Mukavemet” suçlamasıyla operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen 44 şüpheliden 43’ü adli kontrolle biri ise savcılıktan serbest kaldı.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan E.G., Y.Ö., Z.A.Ç., Ö.Ö., H.R.S., Emniyet’ ‘çıplak arama ve kötü muameleye maruz kaldıkları’ iddialarında bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü iddialar üzerine kamera kayıtlarını incelendi. Kayıtları paylaşan Emniyet’ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

“Konuya ilişkin yapılan işlemlerin tetkiki ve yakalama/üst arama sırasındaki kamera kayıtları titizlikle incelenmiştir. Görüntülerden de anlaşılacağı üzere bütün şahıslarda olduğu gibi iddialarda bulunan şahısların da üst aramaları çok kısa sürelerde tamamlanmıştır. Bu kadar kısa süre içerisinde kıyafet çıkarılması ve tekrar giyilmesi kesinlikle mümkün değildir. İşlemler Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği 8. Maddesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Nezarethane Talimatnamesi'nin 9. Maddesinde belirtilen hususlara uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Asılsız ve mesnetsiz iddialarda bulunan şahıslar hakkında Adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır.”

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