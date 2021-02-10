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İstanbul’da 12 saatlik su kesintisi bugün başlıyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) isale hattında zorunlu bağlantı çalışmaları nedeniyle Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinin bazı mahallelerinde bugün 12 saat süreyle su verilemeyecek.

Güncellenme: 08:11, 10/02/2021
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İstanbul’da 12 saatlik su kesintisi bugün başlıyor

Altınşehir Mahallesi isale hattında zorunlu bağlantı çalışmaları yapılacağından 10 Şubat 2021 Çarşamba günü 10.00 – 22.00 saatleri arasında Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinin belirli mahallelerine su verilemeyecek.

SU KESİNTİSİNİN YAŞANACAĞI İLÇE VE MAHALLELER

İstanbul'da yaşanacak olan su kesintisini İSKİ, sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Başakşehir ve Küçükçekmece İlçesi Sakinlerinin Dikkatine;

*Altınşehir Mahallesi isale hattında zorunlu bağlantı çalışmaları yapılacağından 10 Şubat 2021 Çarşamba günü 10.00 ile 22.00 saatleri arasında Başakşehir İlçesi: Altınşehir, Güvercintepe,

*Kayabaşı Mahallelerinin tamamı ve Şamlar Mahallesi üst kotları, Küçükçekmece İlçesi: Yarımburgaz Mahallesi ve Atakent Tema evlerinde programlı su kesintisi uygulanacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize sunarız.

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