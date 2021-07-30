İstanbul’da IŞİD operasyonu: Propaganda sorumlusu dahil 6 şüpheli yakalandı

Operasyon, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. IŞİD üyelerine yönelik çalışmalarına devam eden TEM ekipleri, bazı terör örgütü üyelerine yönelik bilgi alınca araştırma başlattı. Yapılan çalışmalarda, IŞİD’le bağlantılı biri Türk vatandaşı, diğerleri Suriye ve Özbekistan uyruklu 6 şüpheli belirlendi.

KAMPTAN KAÇANLARA YARDIM

TEM ekiplerince yapılan çalışmalarda, şüphelilerin geçmişte Suriye’de çatışma bölgelerinde bulunduğu tespit edildi. Araştırmada, Suriye’den Türkiye’ye gelen IŞİD üyelerine ve kamplardan kaçan örgüt bağlantılı kişilere yardım ettikleri belirtilen şüphelilerden birinin propaganda sorumlusu olduğu belirlendi. Türk kökenli şüphelinin ise geçmişte El Kaide ile bağlantılı Hüraseddin örgütü içerisinde yer aldığı belirtildi.

Yapılan araştırmaların ardından operasyon kararı alındı. TEM operasyon timi ve özel harekat polisinin de katıldığı, 8 ilçede 10 adrese düzenlenen baskında 6 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri bazı adreslere, koçbaşı ile kapıları kırarak girdi. Yakalanan şüpheliler sağlık kontrolü sonrasında emniyete götürüldü.

İlginizi Çekebilir İstanbul'da IŞİD operasyonu: 8 gözaltı