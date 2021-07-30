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İstanbul’da IŞİD operasyonu: Propaganda sorumlusu dahil 6 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü IŞİD üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında terör örgütü içerisinde yönetici olan bir ismin de bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin beşinin yabancı uyruklu birinin ise Türk olduğu ve geçmişte El Kaide ile bağlantılı Hüraseddin örgütünde yer aldığı öne sürüldü.

Habip ATAM
Güncellenme: 11:36, 30/07/2021
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Operasyon, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. IŞİD üyelerine yönelik çalışmalarına devam eden TEM ekipleri, bazı terör örgütü üyelerine yönelik bilgi alınca araştırma başlattı. Yapılan çalışmalarda, IŞİD’le bağlantılı biri Türk vatandaşı, diğerleri Suriye ve Özbekistan uyruklu 6 şüpheli belirlendi.

KAMPTAN KAÇANLARA YARDIM

TEM ekiplerince yapılan çalışmalarda, şüphelilerin geçmişte Suriye’de çatışma bölgelerinde bulunduğu tespit edildi. Araştırmada, Suriye’den Türkiye’ye gelen IŞİD üyelerine ve kamplardan kaçan örgüt bağlantılı kişilere yardım ettikleri belirtilen şüphelilerden birinin propaganda sorumlusu olduğu belirlendi. Türk kökenli şüphelinin ise geçmişte El Kaide ile bağlantılı Hüraseddin örgütü içerisinde yer aldığı belirtildi.

Yapılan araştırmaların ardından operasyon kararı alındı. TEM operasyon timi ve özel harekat polisinin de katıldığı, 8 ilçede 10 adrese düzenlenen baskında 6 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri bazı adreslere, koçbaşı ile kapıları kırarak girdi. Yakalanan şüpheliler sağlık kontrolü sonrasında emniyete götürüldü.

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Yayınlanma Tarihi:11:27,