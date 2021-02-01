İzmir’de deprem fırtınasının ardından 22 dükkana tahliye kararı

Depremin merkez üssüne 41 kilometre ile en yakın yer olan Karaburun’da sarsıntıları hissedenler, tedbir amaçlı sokağa çıkarak, beklemeye başladı. Atatürk Caddesi’nde bulunan Cumhuriyet İş Merkezi’nin yıkılma tehlikesi bulunduğu için tahliyesi istendi. Deprem anında panikle dışarı kaçan esnaf, yaşanan gelişme üzerine dükkanlarını kapattı. İş merkezindeki dükkânların ilerleyen günlerde tahliyesine başlanacağı bildirildi.

“DEPREM SONRASI DÜKKANLARI TAHLİYE ETMEMİZ İSTENDİ”

Yıkılma tehlikesi bulunduğu için iş merkezindeki mandırasını tahliye etmek zorunda kalacak olan Volkan Alkış, “Depremi çok az hissettik ancak hisseder hissetmez dışarı çıktık. Deprem sonrası kaymakamlıktan bizimle iletişime geçildi. Dükkanlarımızı boşaltmamız istendi.

Şu an beklemedeyiz, ne olacağını bizler de bilmiyoruz. Şimdilik, tedbir amaçlı dükkanlarımızı kapattık. Daha önce yaşadığımız büyük bir deprem olduğu için hemen dışarıya çıktık. Sonrasında dükkanlarımıza baktık ancak gözle görülür herhangi bir hasarın olmadığını tespit ettik” dedi.

‘DEPREMLE YAŞAMAYA ALIŞSAK DA ÜRPERİYORUZ’

Depremle yaşamaya ne kadar alışsak da yine de ürperdiğini belirten Hasan Karabatak da “Çünkü ne olacağı belli değil. 5 büyüklüğünde başlar, sonra artar. Daha önce 6.6 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. O tam bir afetti” dedi. Bir başka Karaburunlu Ayhan Özçiçek ise depremi hissetmediğini belirtip, “Artık depreme alışır hale geldik” diye konuştu.

Ege’nin deprem bölgesi olduğuna dikkati çeken Gülen Irgan da Deprem bölgesi olmasına rağmen dere yatağına evlerin yapılmasına izin veriliyor. Daha büyük bir deprem olduğu zaman bunun bedelini kimse ödeyemez. Buraya çok fazla ev yapılıyor. Bu evlere neye göre izin veriliyor? Yetkililer bu konuda daha dikkatli olmalı. Deprem korkusu yaşayan biriyim. Depremi hissettiğimde hemen kendimi dışarıya atıyorum. Dışarıda yaşıyorum” dedi. (DHA)