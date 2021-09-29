Kaçak üretim yapan fabrikanın sahibi: Test üretimi yapıyorduk

Adana'da, gümrük kaçağı 263 milyon 400 bin makaronun ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan fabrikanın sahibi İ.K. (38) ve depo sahibi S.S. (41), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İfadesinde, test üretimi yaptıklarını öne süren İ.K.nin, makaron üretimi ve satışı için temmuz ayında Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumuna izin talebinde bulunduğu ancak işlemlerin henüz tamamlanmadığı öğrenildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesindeki makaron fabrikası ve deposunda gümrük kaçağı makaron bulunduğu ve piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.

Fabrika ve depoya baskın düzenleyen ekiplerin yaptığı aramada, 263 milyon 400 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Fabrika sahibi İ.K. ile depo sahibi S.S., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

“TEST ÜRETİMİ YAPIYORDUK”

Operasyonun ardından İ.K.nin, makaron üretimi ve satışı için temmuz ayında Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumuna izin talebinde bulunduğu ancak işlemlerin henüz tamamlanmadığı öğrenildi. İ.K.nin, buna rağmen yaklaşık 20 kişinin çalıştığı fabrikada makaron üretimine başladığı ve ürünlerinin üzerine marka basmadığı belirtildi.

İ.K., ifadesinde ise test üretimi yaptıklarını öne sürdü. Depo sahibi S.S. de depoyu 1 yıl önce kiraladığını, içindeki makaronları tanımadığı birinden aldığını ve satmak için beklettiğini iddia etti.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON TL

Öte yandan ele geçirilen makaronların piyasa değerinin yaklaşık 25 milyon TL olduğu kaydedildi. İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Ele geçirilen makaron miktarı, Adana Emniyeti tarafından geçtiğimiz ağustos ayında tek seferde en büyük yakalama olan 105 milyon 700 bin makaron sayısı ile 2020 yılında tüm Türkiye’de yakalanan 250 milyon makaron sayısını geçerek rekor kırdı denildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K. ile S.S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

