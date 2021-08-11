Karamollaoğlu iktidarı eleştirdi, saya saya bitiremedi

Saadet Partisi lideri Temel Karamolloğlu, son dönemde yeniden ortaya saçılan yolsuzluk iddiaları konusunda iktidara eleştiriler yöneltti. Karamollaoğlu "Yapılan iddialarda uyuşturucu ticareti, kara para aklama, hakimlere savcılara talimat verme, rüşvet, yolsuzluk var. Otelleri tankla işgal etme iddiaları bile var. Adeta Kurtlar Vadisi'ne benzer bir senaryo ile karşı karşıyayız!" dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu şunları söyledi:

AKŞENER’E SÖZLÜ PROVOKASYON

* Dün kendi memleketim Sivas'ta Sayın Meral Akşener'e provokatif bir müdahalenin yapılmasını üzüntü ile karşıladım. Aslında bizim kardeşlerimiz hakikaten misafirperverdir.

* Dışarıdan gelen kim olursa olsun, nazik davranırlar. Ben sayın Akşener'i biraz önce aradım, bizzat geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Bazen özellikle bu hadiseleri medya provokotif bir şekilde aktarmayı görev biliyor, bunu da doğru bulmuyorum.”

“19 YILDA 7 KERE BAKAN, NEREDEYSE 77 KERE DE SİSTEM DEĞİŞTİ”

* Malumunuz iktidar 7. Kez Milli Eğitim Bakanı değişikliğine giderek Ziya Selçuk'un yerine Prof. Dr. Mahmut Özer atandı. Herkes bilmeli ki; gençlik bir cevherse, o cevherin işleneceği süreç de eğitim sistemidir.

* Bakınız 19 yıldır ülkeyi aynı iktidar, aynı anlayış yönetiyor. 19 yılda 7 kere bakan, neredeyse 77 kere de sistem değişti. Değişen bakanların hepsi de, bir önceki sistemi eleştirip, yeni bir sistem getireceğini söyleyerek göreve başladı. Sonuç? Hüsran, hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Eğitimde yapılan bir yanlış gelecek 50 yılınızı, gelecek 100 yılınızı etkiler.”

DÜZENSİZ GÖÇMEN SORUNU

* Ne yazık ki iktidar ve bir takım muhalif kimseler bu konuda iyi bir sınav verememektedirler. Hemen belirtmek istiyorum ki iktidarın Suriye ve Afganistan politikalarını eleştirmek başka, Suriyelileri ve Afganları eleştirmek başka şeylerdir.

* Türkiye bugün mülteciler konusunda, geriye göç, entegrasyon, sınır güvenliğini koruma hususlarında ne yazık ki sınıfta kalmıştır. Fakat bunun faturasını yerini yurdunu savaştan kaçarak gelen garibanlara kesmek, onlardan hınç almak doğru değildir.

* Burada yapılması gereken başlıca çalışma; Türkiye'de toplumsal bir uzlaşı sağlanması ve herkesin mutabık kalacağı bir yol haritası çıkarılması açısından, siyasi partiler başta olmak üzere, göç uzmanları, sosyologlar, tarihçiler ve konuya dair uzmanlığı olan tüm alanlarda yetkin isimlerden bir Göç Komisyonu kurulmasıdır. Akabinde çok ciddi mütalaalar sonucu kısa ve uzun vadeli göçmen politikası ve planlarının belirlenmesi gerekmektedir.

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