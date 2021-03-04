Karnı aç olan vatandaş marketten ekmek çaldı

Serik Akçaalan Mahallesi’ndeki bir markete alışveriş için giren Kerim S., ekmek ve çerez paketini gizlice kıyafetinin içine koydu. Durumu güvenlik kamerası sayesinde fark eden market çalışanı, şüpheli Kerim S.’nin yanına gidip aldıklarını geri bırakması gerektiğini söyledi. Kerim S. ise cevap vermeden marketten kaçtı.

Bunun üzerin şahsın peşinden koşan market çalışanları, Kerim S.’yi boş bir arazide çevredeki vatandaşların yardımıyla yakaladı. Polis merkezine götürülen Kerim S. ifadesinde “Karnım açtı o yüzden aldım” dediği öğrenildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından şüpheli serbest bırakıldı.

“İŞSİZİM, AÇ KALDIĞIM İÇİN YAPTIM”

SÖZCÜ muhabirinin telefonla ulaştığı Kerim S., daha önce turistik bir otelde çalıştığını, pandemi nedeniyle çalıştığı otelin kapanması nedeniyle uzun zamandır işsiz kaldığını belirtti.

Aç kaldığı için böyle bir olayı gerçekleştirdiğin anlatan Kerim S.; “Pandemi nedeniyle çalıştığım otel kapandı. Ardından sokağa çıkma yasakları geldi. İşsizliğim döneminde hiçbir yerden yardım alamadım. Aylardır iş arıyorum fakat bulamadım. Aç kaldım, bu yüzden böyle bir olaya gerçekleştirdim. Şu anda memleketim Burdur’a geri dönüyorum” dedi.