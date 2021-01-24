Kavgayı ayırmak isteyen bölüm başkanı canından oldu

Mersin'in Anamur ilçesinde iki taraf arasında yaşanan kavgayı ayırmak isteyen Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı İbrahim Kaan Tekin (28) iki taraf arasındaki kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak yaşamını yitirdi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Edinilen bilgiye göre olay dün gece meydana geldi. Anamur ilçesi Cerenler mevkiinde iki taraf arasında henüz bilinmeyen bir nedenle bıçaklı kavga çıktı. Bu sırada olay yerinde olan Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı İbrahim Kaan Tekin, kavgayı ayırmak için araya girdi. Kavgayı ayırmaya çalışan Tekin, bu sırada aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralandı. Tekin’e ilk müdahale olay yerine gelen 112 ekiplerince yapıldı. Durumu ağır olan Tekin daha sonra Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Tekin, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastane morguna kaldırılan Tekin’in cenazesi yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Anamur’a gönderildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Bekar olan Tekin’in 17 Temmuz 2020’de Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanlığı’na atandığı öğrenildi. Olayla ilgili çok soruşturma Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülüyor.