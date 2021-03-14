Kaymakam isyan etti: Normalleşmeyi rüyamızda görürüz

Kastamonu’nun 39 bin 637 nüfuslu ilçesinin Kaymakamı Deniz Pişkin sosyal medya hesabından 3 Mart’ta corona virüs vaka sayısını sıfırladıklarını açıkladı. HES uygulamasından ilçenin risk haritasını da paylaşan Pişkin, 10 gün içinde vaka sayısının 52’ye çıktığını belirterek vatandaşları kurallara uymaya davet etti.

BU VEBAL HEPİMİZİN

Sitem dolu bir açıklama yapan Kaymakam Pişkin, HES uygulamasından alınan 2 fotoğrafı da paylaşarak, şunları kaydetti:

* Bu iki fotoğraf arasında sadece 10 gün var. 3 Mart’ta vaka sayısı sıfır olan ilçemizde 13 Mart’ta vaka sayımız 52. Lütfen birbirimize karşı sorumlu olduğumuzu unutmayalım, lütfen birbirimize yardımcı olalım.

* Hayatını kaybeden insanların, geride gözü yaşlı kalan yakınlarının, aylarca kepenk açamayan esnafın, evlerine hapsolan insanların ahı var.

* Bu vebal hepimizin. Tekrar hatırlatıyorum. Evinize misafir kabul etmeyin, dışarıda kaldığınız süreyi azaltın, dışardayken maskenizi çıkarmayın, insanlarla mesafenizi koruyun, ellerinizi sık sık yıkayın ve esnaf iseniz iş yeriniz için öngörülen tedbirlere harfiyen uyun!

* Tosyalı Kardeşlerim, unutmayın, bu sürecin adı KONTROLLÜ NORMALLEŞME sürecidir. Eğer kontrolü kaybedersek normalleşmeyi de rüyamızda görürüz, net.