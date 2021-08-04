Kayseri’de 4.1’lik deprem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından açıklama yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Şu an için bize gelen veya tespit ettiğimiz herhangi bir olumsuzluk yok” dedi.

MÜSLÜM EVCİ

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AFAD, Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde saat 15:38'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

“SAHADA TARAMA ÇALIŞMLARI BAŞLADI”

Yaşanan depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “İlimiz,Kocasinan ilçesi Saraycık bölgesinde saat 15:38'de 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.Görevlilerimiz sahada tarama çalışmalarına başladı” ifadelerini kullandı.

“ŞU AN OLUMSUZ BİR DURUM YOK”

Depremin ardından il tespitlere göre kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun olmadığını söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Şehrimizde merkez üssü Kocasinan Saraycık olan 4.1 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. Şükürler olsun şu an için bize gelen veya tespit ettiğimiz herhangi bir olumsuzluk yok. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER