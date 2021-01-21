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Konya Büyükşehir Belediye zabıta memur alacak

Konya Büyükşehir Belediyesi, KPSS puan türü ile 50 zabıta memuru istihdam edileceğini duyurdu.

Güncellenme: 10:13, 21/01/2021
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Konya Büyükşehir Belediye zabıta memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Konya Büyükşehir Belediyesi'nin alacağı 50 zabıta memuru için başvurular 22-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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