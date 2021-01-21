Konya Büyükşehir Belediye zabıta memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Konya Büyükşehir Belediyesi'nin alacağı 50 zabıta memuru için başvurular 22-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.. Detaylı bilgi için tıklayınız…. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6221000}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/konya-buyuksehir-belediye-zabita-memur-alacak-6221000');aip2('newsArticle', {"identifier":6221000,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/konya-buyuksehir-belediye-zabita-memur-alacak-6221000/","headline":"Konya Bu00fcyu00fcku015fehir Belediye zabu0131ta memur alacak","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/21/iecrop/zabita_16_9_1611213193.jpg","author":"u0130smail Kahraman","datePublished":"2021-01-21 10:13:28","dateModified":"2021-01-21 10:13:28","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":520}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/konya-buyuksehir-belediye-zabita-memur-alacak-6221000/');