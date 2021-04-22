Konya’da muhalefet bu kez de “5 milyar TL nerede?” diye sordu

Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi'nin son 2 yılda parça parça satışını gerçekleştirdiği arsalardan toplam 5 milyar lira gelir elde ettiğini ileri sürdü. Belediyenin arsa satıından elde ettiği 5 milyarlık gelirle ne yaptığını kamuoyuyla paylaşmadığını belirten Hasan Ekici şunları söyledi:

* 2,4 milyar TL bütçesi olan Konya Büyükşehir Belediyesi son 2 yıl içerisinde yaklaşık 5 milyar TL civarında arsa sattı. Arkadaşlarımız bu arsa satışlarını tek tek inceledi.

* Belediye bu arsa satışlarından elde ettiği geliri kamuoyuyla paylaşmadı. Arsa bedellerinin nerede kullanıldığına dair Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan cevap alamadık.

* Belediyeye bununla ilgili 2 kez dilekçe verdik ancak cevap verilmedi. Belediye Başkanının bunlara cevap verebilmesi için tweetırda gündem mi olması gerekiyor?

“HALKIMIZIN BUNU BİLMESİ HAKKI”

Belediyenin şeffaf bir yönetim anlayışı benimsemesi gerektiğini belirten Ekici, “ Büyükşehir belediyesini idare edenler şeffaf yönetim anlayışını benimsemek zorundadır. Büyükşehir Belediye Meclis toplantılarının canlı yayında verilmesi ve mecliste alınan kararların kamuoyu ile paylaşılması da elzem. Bilindiği üzere Konya Büyükşehir Belediyesi Türkiye'deki en borçlu belediyeler arasında sayılıyordu. Belediye acaba bu borcunu kapatmak için mi kullandı bu parayı onu da bilmiyoruz. Halkımızın bu 5 milyarla ne yapıldığını bilmesi hakkı”

“BELEDİYE BAŞKANI SÜRECİ DOĞRU YÖNETEMEDİ”

Konya Lokantacılar Odası Başkanı Ali Osman Karamercan'ın Konya Valiliği'nin esnaflar için Büyükşehir Belediyesi'ne 6 milyon vermesine rağmen, kendilerine yardım edilmediğine ilişkin iddialarına ilişkin de konuşan Ekici, AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Altay'ın süreci doğru yönetemediğini ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın 6 milyon tartışmalarını Konyalılara hakaret noktasına çektiğini belirten Ekici, şöyle konuştu;

* 6 milyon TL nerede? Esnafa neden dağıtılmadı? diye ilgili belediye başkanına soruldu. Bizim sorumuz ve kamuoyundan gelen sorular üzerine Uğur İbrahim Altay'dan 16 yıllık kamu görevine ve 12 yıllık belediye başkanlığına yakışmayacak üslup ile ‘…Bizi yakından takip etmenizi tavsiye ediyorum. Öğreneceğiniz çok şey var…' tarzında bir açıklama geldi.

* Kamuoyu 6 milyon TL konusunda ciddi bir açıklama beklerken Uğur İbrahim Altay'ın bu ciddiyetsiz yaklaşımı kamuoyunda tepkiye neden oldu. Oysa kamuoyu 6 milyon TL'ye ilişkin net bir açıklama bekliyordu. ‘Biz ne istersek yaparız, kimseye hesap vermeyiz, kimseyi tanımayız' üslubu bir gün sonra olayın ülke gündemine taşınmasına neden oldu.

* Maalesef şehrin Belediye Başkanı süreci doğru idare edememiştir Meselenin ülke gündemine gelmesinden sonra yapılan basın toplantısında ilgili belediye başkanı 6 milyon TL konusuna açıklık getirirken yeni bir aymazlığa imza atarak konuyu Konya ve Konyalıya hakaret noktasına çekmeye çalışmıştır”