Korkutan uyarı: Her an 6.8 büyüklüğünde deprem üretebilir

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından Muğla’nın depremselliği hakkında bilgi veren rapor yayımlandı. Raporda şu tespitler yer aldı:

* Muğla diri fay üzerinde yer alan ve deprem tehdidi altında yaşayan bir ilimizdir. Depremler yer sarsıntısı yarattıklarında çok uzak alanlarda bile yıkıma neden olabilmektedir.

Yer sarsıntısının şiddeti depremin uzaklığı ve büyüklüğünün yanı sıra zemin koşullarından da önemli oranda etkilenmekte ve zayıf mühendislik özelliklerine sahip zeminler deprem dalgalarının genliğini artırarak üstündeki binalara aktarmaktadırlar.

* Mikrobölgeleme çalışmaları ve deprem senaryoları ile bir bölgede zemin yapısı ve depremin yaratması olası yer sarsıntısı belirlenebilir. Bir yapı beklenen yer sarsıntısına göre ve geçerli en son Bina Deprem Yönetmeliği koşullarına uygun olarak inşa edilirse can kayıplarına yol açmaz.

“KIYI YERLEŞİM ALANLARI TSUNAMİYE GÖRE YENİDEN YAPILMALI”

Raporun çözüm önerileri bölümünde şunlar paylaşıldı:

* Fayların geçtiği yerlerin ve deprem karakteristiklerinin tam olarak belirlenmesi, Ege veya Akdeniz içinde meydana gelebilecek depremlerin oluşturabileceği olası tsunami etkileri de dikkate alınarak Muğla ili kıyı yerleşim alanlarının planlarının, olası tsunami etkileri de göz önüne alarak yeniden yapılması, afet olasılıkları ışığında Deprem Master Planı'nın hazırlanması, aktif fay zonlarının sakınım bantı içinde kalan alanların 1. Derece doğal eşik değerler arasına alınması gerekmektedir.

“MUĞLA YATAĞAN FAY HATTI 6.8 DEPREM ÜRETEBİLİR”

* Aletsel dönemde (1900 sonrası) de Muğla ve yakın çevresinden çok sayıda irili ufaklı depremler gelişmiştir. Ancak bunların il merkezine yakın olanlarının büyüklüğü genellikle 6'nın altında kalmıştır. Muğla'da net olarak bilinen ve kent merkezinde yüzey faylanmasına neden olan bir deprem bilinmemektedir. Ancak, Muğla kent merkezi içerisinden geçen fayların büyük depremler üretme ve yüzey faylanması oluşturma kapasitesi vardır.

* Fay boylarından hareketle yapılan hesaplamalar Yatağan – Muğla fay zonunda bulunan fay parçalarının 6.8 e varabilecek büyüklükte deprem üretme potansiyelinin olduğunu göstermektedir. Batı Anadolu'da bu büyüklükteki depremlerde yüzey kırığı oluşturduğu bilinmektedir, bu nedenle Muğla ilimiz yüzey faylanması tehlikesi altındaki illerimizden biri olarak değerlendirilmekte, bilinmezlikleri ortadan kaldıracak diri fay üzerindeki çalışmaların hayati öneme sahip olduğu vurgulanmaktadır.

“MUĞLA VE İLÇELERİNİN ACİL DEPREM DAYANIKLILIK ENVANTERİ ÇIKARILMALI”

SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulunan Jeoloji Odası Mühendisleri Muğla Odası Başkan Yardımcısı ve TMMOB Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Erdoğan ise şöyle konuştu:

* Muğla, ilçeleri ve Bodrum dahil ne yazık ki böyle bir depreme hazırlıklı değiliz. Çünkü binaların depreme dayanıklılık testleri ve raporlarını gösteren envanter ilimizde ne yazık ki hazırlanmadı. Bir an önce bu envanterin hazırlanması için Jeoloji Mühendisleri Odası ve belediyeler bir araya gelerek bir komisyon oluşturmalı, binlerce ev, işyeri turizm tesislerinin depreme dayanıklılık testlerinin yapılarak gerekli envanterin mutlaka çıkarılması gerekir. Geçen her zaman insanlığın aleyhine işliyor. Muğla deprem bölgesi tarihte 8 şiddetinde depremleri gördük, bir daha görmeyeceğiz anlamına gelmiyor, biz gerekli önlem, tedbirleri alır ilgili çalışmaları yaparsak büyük bir facianın önüne geçmiş oluruz. Ne yazık ki sadece Muğla'da değil Türkiye genelinde bu tür envanter çıkarma işlemlerini belediyeler ciddiye almalı ve bir an önce ilgili odalarla iş birliğine gitmeli.

MUĞLA’YI ETKİLEYEN TARİHİ DEPREMLER

* Muğla ili, Batı Anadolu'nun önemli diri jeolojik yapılarından biri olan ve Gökova Grabeni kuzeyinde ve Yatağan – Muğla fay zonu üzerinde yer alır. Bölgede gerek Gökova Grabeni, gerek Yatağan – Muğla fay zonu, Fethiye ilçesi içerisinden geçen Fethiye – Burdur fay zonu ve Ege Denizi içerisinde bulunan faylardan kaynaklı çok sayıda yıkıcı deprem meydana gelmiştir. MÖ 227, MÖ 198 ve MS 142-144 tarihlerinde Muğla ve civarında büyük depremlerin yaşandığı bilinmektedir. 1631 Milas ile 1851 ve 1896 Muğla depremleri dikkat çeken depremlerdir. 1631 depremleri bilhassa Milas çevresini defalarca sallamış ve hasara yol açmıştır.

* 1851 depremi de olasılıkla tek bir deprem olmayıp birbirini izleyen bir depremler serisi olarak gelişmiş ve Muğla'da hasara yol açmıştır. En son tarihsel deprem ise 19 Nisan 1896 tarihinde Muğla kent merkezi ya da yakınında meydana gelmiş Milas ve Muğla'da öneli hasar neden olmuştur. Depremin artçıları 22 Nisan'a kadar sürmüş, 29 Nisan'da ise bir deprem daha gerçekleşmiştir. Tarihsel dönemde bilhassa 19. yüzyılın ikinci yarısında Muğla il sınırları içerisinde 50’den fazla depreme ait kayıtlar vardır: Bunların bir kısmı il merkezinde, çoğu da Fethiye, Bodrum gibi ilçelerde hasara yol açmıştır.

