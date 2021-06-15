Kredi kartından 30 bin TL’lik yakıt alındığını fark edince şoke oldu

Samsun’un İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi’nde ikamet eden B.T.(33), bilgisi dışında kredi kartı kullanılarak İzmir’deki bir akaryakıt istasyonundan 3 kez 10’ar bin liralık olmak üzere toplamda 30 bin liralık yakıt alarak alışveriş yapıldığını tespit etti.

B.T. polise şikayette bulundu. Polisin araştırması sonucu söz konusu 30 bin liralık alışverişi 35 plakalı tanker sürücüsü T.Ş.’nin yaptığı tespit edildi. T.Ş. İzmir’de yakalanarak Bornova Polis Merkezi’ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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