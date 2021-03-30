Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan tescilli kültür varlıklarının kullandırılması duyurusu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Garipçe Mahallesi, 4 pafta, 138 numaralı parselde, 5790 m² yüzölçümlü Kale vasıflı taşınmaz, 5225 sayılı Kültür Yatırım ve Girişimlerini Teşvik Kanunu ve bu Kanunun 5 inci maddesi uyarınca çıkarılan “Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak 25 yıl süreyle irtifak hakkı tesisi yoluyla özel tesis (Kütüphane, Müze, Arşiv, Sanat Galerisi, Sanat Atölyesi, Sanatsal Tasarım Ünitesi, Sanat Stüdyosu ile benzeri kültürel ve sanatsal etkinliklerin ya da ürünlerin yapıldığı üretildiği mekanlar ile yeme içme üniteleri, satış birimleri vb. gibi işlevler verilerek) olarak yerli tüzel kişilere kullandırılacak.

Yatırımcıların 23 Mayıs 2021 günü saat 15.30’a kadar istenilen bilgi ve belgeleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Evrak'ına elden teslim etmeleri gerekmektedir.

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