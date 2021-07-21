Mareşal Çakmak’ı camiden sildiler

Kurtuluş savaşı kahramanı Mareşal Fevzi Çakmak'ın ismini camiden sildiler. Bir grup hayırseverin 1963 yılında halktan topladıkları paralarla İstanbul Küçükçekmece'de yaptırdığı tarihi Mareşal Fevzi Çakmak Camii hasar görünce tümden yıkıldı. Yerine yapılan camiye ise Mareşal Çakmak yerine Hacı Osman Dereli ismi verildi. İsim değişikliğinin Diyanet İşleri Başkanlığı Küçükçekmece müftülüğü ile dönemin AKP'li Küçükçekmece Belediye yönetimin ortaklaşa karar verdiği ifade edildi.

‘ETEK GİYDİRMEK OLUR'

Dernek yönetiminden hayatta kalan tek isim olan Hamdi Öz duruma tepki gösterdi. Hamdi Öz, kaymakam ve müftüyle görüşüp caminin 3 parsel yerinin hayırseverler tarafından Mareşal Fevzi Çakmak Camii yapılması için bağışlandığını, anlattığını söyledi. Ve isyanını şöyle dile getirdi: “Tepkiler üzerine Mareşalimizin ismini bina içerisinde bulunan Kız Kur'an Kursuna koymuşlar. Böyle rezalet olmaz. Bu, kurtuluş savaşı kahramanımıza etek giydirmek olur. Ayıp düzeltilmezse dava açacağız.”

CAMİNİN PARSELİNİ BİZ VERDİK

Hamdi Öz, Mareşal Fevzi Çakmak Cami'nin tarihini şöyle anlattı: “1963'te itfaiye çavuşu Kamil Kutval ile birlikte kurtuluş savaşı kahramanımız adına bir cami yapmak için dernek kurduk. Kanarya'da 3 parsel yere tarihi Şişli Cami'nin aynısını yaptık. Ankara'ya gidip Diyanet'ten imam kadrosunu bizzat kendimiz aldık. 2017'de İstanbul'da yaşanan büyük fırtınada caminin önce minaresi yıkıldı, ardından da yıkım kararı alındı.”