Mecliste TÜGVA gerginliği: Torpil listelerinin hesabını soracağız

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022 bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 50 puan alan TUGVA üyesi gençlerin atanmasına rağmen, 83 puanla ataması yapılmadığı için mezarlıkta trafo boyarken hayatını kaybeden öğretmen Fedai Altun’u hatırlatması üzerine salonda tansiyon yükseldi. CHP’li Adıgüzel AKP sıralarına “Biz geldiğimizde mülakat olmayacak bu ülkede, mülakatı kaldıracağız. TÜGVA ve TÜRGEV ile hazırladığınız torpil listelerinin hesabını soracağız!” diye seslendi.

Sozcu.com.tr

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022 bütçe görüşmelerinde gençlerin sorunlarını anlattı. Başta barınma, burs, işsizlik olmak üzere gençlerin sorunları ve çözüm beklentilerine değinen Adıgüzel, Bakan Kasapoğlu'na “Sizi dinlerken Sayın Bakanla farklı ülkelerde mi yaşıyoruz diye düşünmedim değil. Nüfusun dörtte birini temsilen devletteki en önemli koltuklardan birinde oturuyorsunuz. Ancak 53 dakikalık sunumumuzda çizdiğiniz tablo gençlerin sorunlarıyla, gerçekleri ile uyuşmuyor. Size cevabı ilk seçimlerde gençler verecek” diye seslendi.

“AÇIKTA KALAN 183 BİN ÖĞRENCİYE NE OLDU?”

Konuşmasında Ekim itibariyle yurt başvurusunda bulunan 183 bin öğrencinin herhangi bir yurda yerleştirilemediği için açıkta kaldığını belirten CHP'li Adıgüzel, iktidarın öğrencileri kendi kaderlerine terk ettiğini ifade etti. Öte yandan Adıgüzel, CHP'nin yurt çıkmayan öğrencilere kira yardımı yapılmasına ilişkin teklifinin geçtiğimiz hafta AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini de hatırlattı.

Bakan Kasapoğlu'nun yurtlarda “Yüzde 90'ların üzerinde bir memnuniyet anlayışıyla gençlerimize hizmet veriyoruz” ifadelerine değinen Adıgüzel, öğrencilerin yurtlardaki barınma, beslenme ve internet sorununa dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Yurtlara ek yatak koyunca, porsiyonları azaltınca bu işi çözmüş olmuyorsunuz. Her ne kadar Sayın Bakan, ‘En modern otel zincirleriyle rekabet edecek yurtlara sahibiz' dese de, Sayıştay raporları ve o yurtlarda barınmaya çalışan gençler tablonun pek de o yönde olmadığını ortaya koyuyor. Sayıştay'a göre yurt olarak kiralanan binalarda can güvenliği yok. Sayın Cumhurbaşkanı her fırsatta diyor ki: ‘Odalar 2 ya da 3 kişilik.' Bırakın 2-3 kişiyi. Birçok yurtta öğrenciler 6 kişilik koğuş sisteminde barınmaya çalışıyor.”

“YURTLARDA EN BÜYÜK SORUN İNTERNET”

Yurtlardaki internet sorununa da değinen Adıgüzel, “21'inci yüzyılda internet; hava gibi, su gibi, temiz gıdaya erişim gibi bir temel hak. Peki, yurtlarımızda durum ne? Yurtlarımızda 16 GB kotayla baş başa bırakılmış öğrenciler var. Sayın Bakan 16 GB'lık kota yetmiyor öğrencilere. Bu salonda da onlarca milletvekilimiz internet kullanıyor, hiçbiri kotalı internet kullanmıyor. Milletvekiline yetmeyen kota öğrenciye nasıl yetsin?” diyerek, yurtlardaki kota sınırlamasının kaldırılmasını talep etti.

“BURSLAR ÖĞRENCİLERE YETMİYOR”

Adıgüzel, öğrencilerin 650 TL olan kredi/burs miktarının en az üçte birini yurt ücreti olarak geri ödediğine dikkat çekerek, “Ek bir geliri ya da burs desteği olmayan bir öğrenciyi düşünün. Yemeği var, ulaşımı, fotokopisi, kitabı, interneti var. Eğlenceyi, sosyalleşmeyi saymıyorum bile. Aylık 420 lira bunların hangi birine yetsin” ifadelerini kullandı.

SALONDA TANSİYON YÜKSELDİ

Bakana mezarlıkta elektrik trafosu boyarken hayatını kaybeden 23 yaşındaki atanamayan beden eğitimi öğretmeni Fedai öğretmeni hatırlatan Adıgüzel, “‘Gençler iş beğenmiyor' diyorsunuz, sizin iktidarınız istiyor ki gençler karın tokluğuna, açlık sınırında çalışsın. Ben size o iş beğenmiyor dediğiniz gençlerden birinin fotoğrafını göstereyim. Fedai Altun, 83 puan almasına rağmen ataması yapılmadı. İş güvenliği yoktu. Elektrik trafosu boyarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Öğrencilerine sağlıklı bir yaşam için spor bilinci aşılaması gereken Fedai Öğretmen AKP'nin 20 yıldır tüm ikazlarımıza rağmen sürdürdüğü yanlış politikalarının sonucunda öğrencilerine kavuşamadan, 23 yaşında hayatını kaybetti. Gençler çalışmaktan gocunmuyor, gençler Türkiye'deki adaletsizliğe, eşitsizliğe isyan ediyor” ifadelerini kullandı.

Salonda tansiyonun yükselmesi üzerine Adıgüzel, “Biz geldiğimizde mülakat olmayacak bu ülkede, mülakatı kaldıracağız. TÜGVA ve TÜRGEV ile hazırladığınız torpil listelerinin hesabını soracağız!” diye seslendi.

