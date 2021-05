Meral Akşener: Üzerimize ne düşüyorsa yapacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yurt gezileri kapsamında Hatay'daydı. Önce bir otelde partililerle bir araya gelen Akşener, ilçe başkanlarına plaket verdi. Ardından Defne ilçesinde esnafı ziyaret eden Akşener daha sonra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ı makamında ziyaret etti. Savaş, Akşener ve beraberindeki heyete büyükşehirin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Akşener'in gündeminde de ekonomi vardı. İçişleri Bakanı olduğu zamanı hatırlatan Akşener, Suriye savaşından etkilenen Hatay ekonomisine de değindi.

“İçişleri Bakanlığı'na atandığımda Hatay'ı, İstanbul'u, Mersin'in stratejisini özel olarak anlatırlardı. Şimdi yapıyorlar mı bilmiyorum. O zaman devlet vardı. Süzülmüş, birikmiş tecrübe vardı. O zaman siyasetçiye bu brifingi verirlerdi ve sizden devlet adına bir şeyler beklerlerdi” diyen Akşener, beraberlik vurgusu yaptı.

Akşener, Lütfü Savaş'a ithafen; “Birlikte ve beraberlikte size katılıyorum. Asgari müştereklerimizi çoğaltarak, farklılıklara saygı duyarak bir çalışma ile hem refah geliyor hem kalkınma geliyor, üretim geliyor, yatırım geliyor. Siz bunun örneği olmuşsunuz. Ben milletim adına size teşekkür ediyorum. Gayretlerinizin devamını diliyorum” dedi.

“İÇİŞLERİ BAKANLARINA HATAY'I ÖRNEK OLARAK GÖSTERİRLERDİ”

Açıklamasının devamında Hatay'da birliktelik ortamını işaret eden Akşener, İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemi hatırlatarak, Hatay'ın bakanlara örnek olarak anlatıldığını belirtti.

Akşener, Hatay'daki bu ortamın ülke geneline yayılmasını istediklerini belirterek açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı;

* Biz de bir şeyi fark ettik uzunca bir zaman önce. Nasıl çözeriz dedik, Anadolu'da ilçe ilçe esnaf gezerek çözebileceğimizi düşündük. Çünkü ‘Kaşının altında gözün var niye var' diye kavga ediliyor. Herkesin işine geliyor bu iş. ‘Saçların niye bu renk, niçin öyle neden böyle?' şeklinde kavga ediliyor.

* Halbuki komşular da dahil bu coğrafya, ki biz onu ekonomik coğrafya olarak tanımlıyoruz, bundan ekonomik anlamda kaybetti. Kim kaybetti? Biz kaybettik, karşı taraf kaybetti. Kavganın kime faydası var? Atatürk'ün deyimiyle emperyalistlere faydası var ama bize faydası yok.

* Hatay'ın stratejik örnek olarak niye anlatırlardı biliyor musunuz? Hatay'da yaşayan her aidiyetten insanın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birliğine bütünlüğüne olan saygısı, sevgisi ve bağlılığı sebebiyle örnek olsun diye anlatırlardı İçişleri Bakanları'na. Yani bu müştereklerin birleştirilmesini sağlamış ve onun üzerinden tahkim etmiş bir şehir olarak bizlere örnek bir şehir olarak anlatılırdı.

* İstanbul'u Hatay örneği üzerinden anla derlerdi. Dolayısıyla bunu hep birlikte el ele vererek tekrar Hataylının, Hatay'da yaşayan herkesin üzerine basa basa söylediğimiz onların yaşadığı bu sistemi bizler eliyle her bir hanede her bir şehirde her bir ilçede her bir köyde, birliktelik ruhunu ve doğan gücü oluşturacağız inşallah.

* Ayrışma noktalarımızdan ziyade birleşme noktalarımızın peşine düşerek üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Allah hepinizden razı olsun. Biz sizden razıyız. Allah da razı olsun.

ESNAF: ARTIK BEN ŞEFFAFLIK İSTİYORUM

Akşener daha sonra Antakya’da esnafı ziyaret etti. Akşener’in sohbet ettiği 39 yaşında bir çocuk sahibi esnaf, “Beni en çok ne yaraladı? 17 gün kapatıldım ama 1 lira yardım alamadık. Bana kimse bir şey söylemiyor. Bana kimse diyemedi ki, ‘Esnaf arkadaşım bir sıkıntın var mı?’ Bunlar beni üzdü. Artık ben şeffaflık istiyorum O lüks arabaları, şatafatı görmek istemiyorum. Biraz halkı görsünler” diye konuştu.

