Meral Akşener’den İkizdere kararı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yarın Rize’yi ziyaret edeceği duyuruldu.
Akşener’in Rize programına İkizdere ilçesinden başlayacağı, İşkencedere Vadisi’nde taş ocağına direnen köylülerle görüşeceği belirtildi.
Akşener’in Rize programı merkez ve Çayeli ilçelerinde esnaf ziyaretleriyle devam edecek.
EYLEMLER YASAKLANMIŞTI
İşkencedere Vadisi'nde Cengiz İnşaat'ın başlattığı taş ocağı çalışmalarına yöre halkının tepkileri sürerken Rize Valiliği’nden dikkat çeken bir karar gelmişti.
16 Mayıs’ta valilik, İkizdere ilçesinde 15 gün süreyle gösteri, yürüyüş ve basın açıklamasını yasaklamıştı.