Muğla Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem! Son depremler
Muğla'nın Datça ilçesinin açıklarında saat 22:57'de yerin 3.2 kilometre derinliğinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi.
Muğla’nın Datça ilçesinin açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, saat 22:57’de olan deprem, yerin 3.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
KANDİLLİ: 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE
Kandilli Rasathanesi ise depremin Akdeniz’de, yerin 9.2 kilometre derinliğinde ve 4.8 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu.
AFAD’DAN AÇILAMA
Depremle ilgili AFAD’dan yapılan açıklamada “Ege Denizi’nde Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında saat 22.57’de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
SON DEPREMLER LİSTESİ
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ