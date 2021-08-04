Muharrem İnce yangın alanından seslendi: Burası cayır cayır yanıyor, uçak veya helikopterin acilen gelmesi lazım

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Marmaris'in Turgut Köyü'ndeki orman yangınını söndürme çalışmalarına katıldı. Yetkililere seslenen İnce, "Burası cayır cayır yanıyor. Buraya insan eliyle müdahale etmek mümkün değil. Buraya uçak veya helikopterin acilen gelmesi lazım" dedi.

SOZCU.COM.TR

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Antalya’nın; Manavgat ve Gündoğmuş, Muğla’nın; Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere, Yılanlı ve Seydikemer, Aydın’ın; Karacasu, Isparta’nın; Sütçüler, Denizli’nin; Tavas ve Güney, Hatay’ın; Dörtyol ve Adana’nın Feke ilçelerindeki yangınlar devam ediyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Marmaris’in Turgut Köyü’ndeki orman yangınını söndürme çalışmalarına katıldı.

“BURAYA ACİL UÇAK VEYA HELİKOPTER GÖNDERMELİSİNİZ”

Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yetkililere seslenen İnce, “Marmaris Turgut Köyü’ndeyiz, burası cayır cayır yanıyor. Buraya insan eliyle müdahale etmek mümkün değil. Buraya uçak veya helikopterin acilen gelmesi lazım. Yola yaklaşmak üzere. Yetkililere sesleniyorum, Turgut Köyü’ndeki şu manzarayı görmelisiniz. Buraya acil uçak veya helikopter göndermelisiniz” ifadesini kullandı.

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