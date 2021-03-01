Normalleşme sürecinin ilk adımı bugün atılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “1 Mart itibarıyla kademeli normalleşeceğiz” dedi. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da, “Sektör heyecanlı bir bekleyişte. Ticari hayat yeniden canlanmalı'' açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da “Bilim Kurulu çalışmalarının müzakeresini kabinede yapacağız. Sunumdan sonra nasıl tedbirler alabiliriz, lokantalar ve kafeteryalarla ilgili neler yapmamız gerekir, ne gibi adımlar atarız, bunları otellere varıncaya kadar ele alacağız'' demişti.

TURİZME YÖNELİK GELİŞMELER

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Normalleşme adımlarına yönelik kararlar alınması bekleniyor. Bazı illerde kafe ve restoranların HES kodu- müşteri sınırı ve saatlik oturma düzeni ile açılması bekleniyor. Turizm mevsimi de yaklaşırken, turizm tesisleri ve turistik bölge esnafına yönelik adımlar da gündeme gelecek. Öte yandan normalleşme adımları, Mavi- Sarı- Turuncu ve Kırmızı iller olarak değerlendirilecek. Kırmızı ile turuncuda yer alan illerde kısıtlamalar devam edecek. Renkler şu bilgileri içeriyor: Mavi Düşük Risk: Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller, Sarı Orta Risk: Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller, Turuncu Yüksek Risk: Yüz binde 36-100 arası vaka olan iller. Kırmızı Çok yüksek Risk: Yüz binde 100'ün üstünde vaka olan iller.