Prof. Dr. Kaymakçı: Yunanistan, Osmanlı vakıf mallarını haraç mezat satarak kültürel soykırımı hızlandırıyor

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı yaptığı açıklamada İstanköy adasında Türk-Müslüman Vakıflarına ait kültürel eserlerin bir kez daha haraç – mezat satılmaya devam edildiğini belirterek sert tepki gösterdi.

“İNSANLIĞIN ORTAK MİRASI KORUNMALI”

Kaymakçı, Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığı ile İstanköy Vakıf Malları Yönetim Kurulu'na 11 Haziran 2021 tarihinde gönderdiği mektuplarla adada yaşanan durumu kınadı ve insanlığın ortak malı olan bu eserlerin korunmasını talep ettiğini belirterek, “Yunan makamları Rodos ve İstanköy'de Türk-Müslüman Vakıflarına ait malların eritilmesine ilişkin politikayı sürdürmektedir. Yunanistan'ın İstanköy adasındaki Müslüman Türk Vakfı'na ait Defterdar İbrahim Efendi Camii'nin şadırvanının taşınarak yıkılmasını şiddetle kınıyoruz” dedi.

“TÜRK-MÜSLÜMAN VAKIFLARINA AİT MALLAR YOK EDİLMEKTEDİR”

Kaymakçı açıklamasının devamında ise, Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'ndaki Türk-Müslüman Vakıflarına ait kültürel eserlerin haraç-mezat satılmaya devam edildiğini ve kasıtlı olarak yıkılarak yok edildiğini belirterek, “Yunan makamları Rodos ve İstanköy'de Türk-Müslüman Vakıflarına ait malların eritilmesine ilişkin politikayı sürdürmektedir. Yunanistan Kültür ve Spor Bakanı Lina Mendoni'nin İstanköy'e gerçekleştirmiş olduğu bir ziyarette, hasarlı camilerin bakım ve onarımının devletten beklenilmemesi gerektiğini ifade etmektedir. Devletten destek alamayan Türk Müslüman Vakıfları, taşınmaz mallarını haraç-mezat satmak zorunda bırakılmaktadır. Böylece kimlik-mekan arasındaki bağların ortadan yok edilmesiyle kültürel soykırım hızlanmıştır” dedi.

“YUNANİSTAN MAKAMLARINA ACİL TALEPLERİNİ İLETTİLER”

ROİSDER olarak Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığı ile İstanköy Vakıf Malları Yönetim Kurumu'na 11 Haziran 2021 tarihinde göndermiş olduğumuz mektuplarla bu durumu şiddetle kınadığımızı ve artık insanlığın ortak malı olan bu eserlerin korunmasını talep ettiklerini belirten Kaymakçı, “Yunanistan Devleti'nden; Rodos ve İstanköy Türklerinin Türk kimliklerini kabul etmesi ve kültürel kimlikleriyle örgütlenmelerini engelleyen yasa ve baskıların kaldırmasını, Türk çocuklarına çift dillilik temelinde en azından ilköğretim düzeyinde anadil eğitimi hakkı vermesini, Türk Müslümanlarının ibadetlerini özgür olarak ifade etmelerini sağlamasını, Osmanlı Türklerinden kalan kültürel eserlerin korunmasına, bakım ve onarımına Yunan hükümetlerinin özen göstermesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.