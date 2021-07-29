Silah taşımasını 15 Temmuz’a bağladı, hem öldürdü, hem ağladı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 11 Aralık 2020 tarihinde Canan Çeviren, işlettiği emlak ofisinde öldürüldü. 45 yaşındaki Uzman Çavuş emeklisi Ferhat İnne, eşinden boşanmış olan iki çocuk annesi Canan Çeviren ile emlak ofisinde tartışma yaşadı. Yanında taşıdığı silahla Canan Çeviren'i tek kurşunla göğsünden vuran Ferhat İnne, olayı sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çeviren’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Katil zanlısı Ferhat İnne, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde gönül ilişkisi yaşadığı eski arkadaşı emlakçı Canan Çeviren'i kalbinden tek kurşunla öldüren Ferhat İnne ilk kez hakim karşısına çıktı. Manisa Adliyesi 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya öldürülen Canan Çeviren'in kardeşleri, yakınları ve avukatları katıldı. Sanık Ferhat İnne de, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle bağlandı.

HEM ÖLDÜRDÜ, HEM AĞLADI

Tasarlayarak kasten öldürme suçlamasıyla yargılanan Ferhat İnne, yaptığı savunmada gözyaşlarına boğuldu. Öldürme amacının olmadığını, olayı tasarlamadığını iddia eden İnne, evliliğinin bitme nedeni olarak Canan Çeviren'i gösterdi.

Katil zanlısı Ferhat İnne, mahkemede yaptığı savunmada şöyle konuştu; “Kesinlikle öldürme kastıyla ateş etmedim. Kendisiyle arkadaşıma ev bakarken tanıştık. Bundan sonra birkaç kez görüşmeye başladık. Aramızda gönül ilişkisi başladı. Ben sonra eşimi aldattığımdan dolayı pişman oldum. Sürekli bana eşinden boşan dedi. Eşimi ve çocuğumu sevdiğimi söyledim. İlişkimi bitirdim ama emlak ofisiyle ilgili bazı al sat işlerim vardı, o yüzden iş ilişkimiz sürdü. İlişkimizi karın, çocuğun öğrenirse falan diyordu. Eşim mesajları gördü, 20 yıllık evliliğim yıkıldı.”

“15 TEMMUZ'DA 15 GÜN ADLİYE ÖNÜNDE NÖBET TUTTUM”

Yanında silah taşımasıyla ilgili savunma yapan Ferhat İnne, kendisinin yıllarca askerlik yaptığını, askeriden ayrıldıktan sonra belediyede çalıştığını söyledi.

Katil zanlısı Ferhat İnne, olay anında silah bulundurmasını şöyle savundu; “15 Temmuz darbe girişiminde iki silahımı yanımda taşıdım. Ben silahsız gezmiyorum, bunu herkes bilir. Adliyenin önünde 15 Temmuz'dan sonra 15 gün nöbet tutan insanlardan biriyim. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra silahımı yanımdan ayırmadım hiç.”

“ÇOK PİŞMANIM”

Katil zanlısı Ferhat İnne, karısı ile Canan Çeviren yüzünden boşandıklarını iddia ederek, karısının mesajları gördükten sonra boşanmak istediğini öne sürdü.

İnne, mahkemedeki savunmasına şöyle devem etti; “Sürekli bana karından mı korktun, ne oldu diyordu. Olaydan bir gece önce eşim boşanmak istediğini söyledi. Olay günü emlak ofisine gittim, neden yuvamı yıktın dedim. Bana ‘erkeksen vurursun, sende onu sıkacak yürek var mı' dedi. Öldürmek için vurmamıştım, tamamen o anda gerçekleşti. Hemen 112'yi aradım, polisi aradım” diye konuştu. Savunmasını yaparken ağlamaya başlayan Ferhat İnne, “Ben çok pişmanım, bir hata yaptım. Ölsün istemedim. 20 yıllık evliliğim bitti.”

Olayı tasarlamadığını öne süren katil zanlısı Ferhat İnne, “Tasarlayarak cinayet işleyecek salak bir insan değilim. Benim yeşil pasaportum var. Tasarlasam olaydan iki saat sonra ülkeyi terk ederdim. Beni devlet yetiştirdi, devlet büyüttü, devlete hizmet ettim” dedi.

“ABLAMI SÜREKLİ RAHATSIZ EDİYORDU”

Duruşmada öldürülen Canan Çeviren'in kız kardeşi Serpil Çınar, sanık Ferhat İnne'nin iddialarını yalanladı.

Ablası Canan Çeviren'in Ferhat İnne ile tanıştığında evli olduğunu bilmediğini, sonrasında kendisinden kurtulmak istediğini ancak Ferhat İnne'nin ablasını takıntı haline getirdiğini belirterek, “Ablam yeni tanışmıştı, çok yeni diyordu. Belki evleniriz diyordu. Biraz zaman sonra olmadı diye anlattı. Ama Ferhat İnne'nin bunu kabul etmediğini söyledi. Ferhat İnne sürekli rahatsız ediyordu, çok ısrar ediyordu. Biz onu evli olarak bilmiyorduk. Kendisinden şikayetçiyiz, cezasını çeksin” dedi.

ESKİ EŞİ TANIKLIK YAPTI

Duruşmada Ferhat İnne'nin yaşanan olayların ardından kendisinden ayrılan eşi Ebru T. de tanıklık etti.

Eski eşinin telefonunda mesajlarını gördüğünü, o dönemde kızı ile kendisine kötü davrandığını anlatan Ebru T., “Mesajları gördükten sonra boşanmak istediğimi söyledim. O akşam tamam ben de boşanmak istiyordum zaten dedi. Ama ertesi günü sabah boşanmak istemediğini söyledi. Öldürme olayını gerçekleştirdikten sonra da beni aradı, onu öldürdüm dedi” diye konuştu.

Duruşmada sanık Ferhat İnne'nin kızı K.İ de bilirkişi ile birlikte SEGBİS yöntemiyle yaşadıklarını anlattı.

Mahkeme heyeti sanık Ferhat İnne'nin tutukluluk halinin devamına karar verip davayı tanıkların dinlenmesi için 16 Eylül'e erteledi.

“İNDİRİM GÖRMEK İSTEMİYORUZ”

Mahkemenin ardından öldürülen Canan Çeviren'in yakınları ve ailenin avukatı Filiz Tuğçe Ayrancı açıklama yaptı.

Avukat Ayrancı yaptığı açıklamada, katil zanlısı Ferhat İnne'nin tasarlayarak ‘kasten adam öldürme' suçunun delillerle sabit olduğunun altını çizerek şöyle konuştu; “Canan Çeviren öldürülen binlerce kadından sadece bir tanesi. Elini tetiğe koyan ve hiç düşünmeden sıkan sanık bugün ne yazık ki pişmanlık gözyaşları döktü. Ama biz buna inanmıyoruz. Giden kişi geri gelmeyecek ama en azından adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Ailesinin acısının bin nebze olsun dinmesini istiyoruz. Kesinlikle tahrik indirimi, etkin pişmanlık, iyi hal indirimi biz bunları artık görmek istemiyoruz. Gerçekten artık kadın cinayetlerinin durması lazım.”

Öldürülen Canan Çeviren'in kardeşi Serpil Çınar da en ağır cezasının verilmesini istediklerini belirterek, “Elini kolunu sallaya sallaya birini öldüremez, öyle bir hakkı yok. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bizim canımızı nasıl yaktıysa onun da canı yansın. Ömür boyu müebbet yatsın. Ablamı yaktı, O da içerde yansın” dedi.