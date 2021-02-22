İçişleri Bakanlığı'nın 1 Aralık'ta yayınladığı Koronavirüs ile Mücadele Kapsamında – Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgesi'ne göre cenaze namazlarına vefat edenlerin yakınları dahil 30 kişiden fazla kişinin katılması yasak.

Bununla birlikte genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde sadece vefat edenin birinci derece yakınlarına izin veriliyor.

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle vatandaşa en yakınlarının dahi cenaze törenlerine katılması yasakken, son 10 günde devlet büyüklerinin katıldığı cenazelere yüzlerce kişinin katılması tepki görüyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Şubat'ta Elazığ’da emekli din görevlisi Abdullah Nazırlı’nın, 14 Şubat'ta eski Beelediye Başkanı Kadir Topbaş’ın, dün de Hafız Muhammed Emin Saraç'ın cenaze törenlerine katıldı. Üç cenazede de yüzlerce kişi vardı, sosyal mesafe hiçe sayıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın katıldığı Doğan Cüceloğlu'nun cenazesinde de yoğun kalabalık vardı.

Sivas Valisi Salih Ayhan’ın babası Ednail Ayhan (73), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Vali Ayhan, babasını kendi kıldırdığı ve oldukça kalabalık cenaze namazı ile son yolculuğa uğurladı.

“BABAANNEMİN CENAZESİNE KATILAMADIM”

Özellikle dün Fatih Camii’nden gelen görüntüleri gören ve yasak nedeniyle en yakınlarının cenazesine bile katılamayanlar büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada isyan eden bir vatandaşlardan biri duygularını şöyle ifade etti:

“Ben babaannemin cenazesine gidemedim Covid yüzünden.. İşte bu yüzden bu görüntüyü hiç unutmayacağım. Sizin acınız benim acımdan daha değerli değil. Kabul etmiyorum.”

“BİZ DE İSTERDİK TÜM SEVDİKLERİMİZE SARILIP AĞLAMAK”

Bir başka mesaj da şöyle: “Bir ay önce canım babamın cenazesini sekiz kişi kaldırdık. Öyle boynumuz bükük kaldık ki anlatmak güç. Biz de isterdik tüm sevdiklerimize sarılıp ağlamak…”