Sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek?

Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre; hafta içleri akşam saat 21.00'den sonra başlayan sokağa çıkma yasağı takip eden gün sabah saat 05.00'e kadar devam ediyor. Sokağa çıkma yasakları hafta sonu ise tam gün olarak uygulanıyor.

Yılbaşında da dört gün olarak uygulanan sokağa çıkma yasaklarının ne zamana kadar süreceği merak ediliyor.

KARAR KABİNE TOPLANTISINDA

Corona virüsü ile ilgili alınan yasak kararları, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısında alınıyor. Son kabine toplantısı 28 Aralık tarihinde yapılmış ve okulların açılış tarihi ertelenmişti. Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı ancak bu hafta içinde yapılması bekleniyor.

KAFE VE RESTORANLAR NE ZAMAN ESKİYE DÖNECEK?

Sokağa çıkma yasağı ile birlikte kafe, restoran ve lokanta gibi işletmelerin de çalışma şekli değiştirilmişti. Artık müşteri kabul etmeyen işletmeler, sadece online sipariş ile hizmet verebiliyor. Sokağa çıkma yasaklarının iptal olmasıyla birlikte kafe ve restoranların da tekrardan müşteri kabul etmesi bekleniyor.

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