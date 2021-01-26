Son dakika… Bedelli askerlik 2021 ücreti belli oldu

Geçen yılın ikinci yarısında 37 bin 70 TL olan bedelli askerlik ücreti 2021 yılının ilk yarısında 39 bin 788 TL olarak uygulanacak. Geçen yıl ocak–haziran döneminde 35 bin 54 TL olan bedelli askerlik ücreti son bir yılda yüzde 13.50 oranında arttı.

DÖVİZLE ASKERLİK 4 BİN 402 EURO

Dövizle askerlik yapacak olanlar ise geçen yılın ikinci yarısında 5 bin 563 Euro öderken, bu yıl 4 bin 402 Euro ödeyecek. Böylece dövizle askerlik yapmak isteyenlere kurdaki artış nedeniyle 1161 Euro (10 bin 437 TL) indirim yapılmış oldu.