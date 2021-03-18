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‘Susurluk kazası’ davasının avukatı evinde ölü bulundu

Balıkesir'de, 1996 yılında meydana gelen Susurluk kazasındaki kamyonun şoförü Hasan Gökçenin bir dönem avukatlığını yapan İsmail Kavşut (62), evinde ölü bulundu. Kavşut'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Güncellenme: 22:26, 18/03/2021
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‘Susurluk kazası’ davasının avukatı evinde ölü bulundu

Balıkesir Barosuna kayıtlı olan avukat İsmail Kavşut’un Susurluk’taki evinde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kavşut’un öldüğü belirlendi. Belediye tabibince yapılan ilk değerlendirmede Kavşut’un kalp krizine bağlı olarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruldu. Kavşut’un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

KAMYON SOFÖRÜNÜ SAVUNMUŞTU

Avukat İsmail Kavşut’un, 3 Kasım 1996da Susurluk’ta meydana gelen ve Abdullah Çatlı’nın ölümüyle sonuçlanan kazadaki kamyon şoförü Hasan Gökçe’nin avukatlığını yaptığı öğrenildi. DHA

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15 Temmuz Avukat Balıkesir Bursa Ölüm Sağlık Susurluk
Yayınlanma Tarihi:22:25,