Taksim Meydanı’na girişler kapatıldı

İstanbul Sözleşmesi'nden resmi olarak çıkılmasına saatler kala, fesih kararını protesto edenler Taksim Meydanı'nda toplanma kararı aldı. İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda Taksim Meydanı’na giriş ve çıkışlar kapatıldı. Metro hattının çıkışı da Taksim Meydanı dışına yönlendirildi.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, “İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu Meydan girişi yolcu alımına kapatılmıştır. Yolcularımızın Gezi Parkı ve Altgeçit giriş-çıkışını kullanmaları rica olunur” denildi.

İSTİKLAL CADDESİ’NE DE GİRİŞLER KAPATILDI

Taksim Meydanı’nın yanı sıra İstiklal Caddesi girişinden Şişhane metrosuna kadar giriş çıkışlar ve ara sokaklardan caddeye girişler kapatıldı.

Karaköy yönünden gelen bir grup Şişhane metrosu önünde toplanarak İstanbul Sözleşmesi’nin fesih kararını protesto etti, ‘Biz bitti demeden bitmez’ pankartları açıldı.